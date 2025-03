Borussia Dortmund: Nach bitterem Lille-Remis! Kovac-Worte fliegen ihm um die Ohren

Mit zwei Siegen in Folge und drei Partien ohne Gegentreffer ging Borussia Dortmund mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das Champions-League-Spiel gegen OSC Lille. Doch das Achtelfinale-Hinspiel endete in einer Enttäuschung. Trotz guter ersten Hälfte kam der BVB nicht über ein 1:1 hinaus.

In der zweiten Hälfte überließ Borussia Dortmund den Franzosen das Heft des Handelns – dies endete fatal. Denn so schmiss man eine gute Ausgangslage leichtfertig weg. Dabei ging der Plan von BVB-Coach Niko Kovac nicht auf. Eine Aussage, die er vor der Partie tätigte, steht dabei im Vordergrund.

Borussia Dortmund: Schwarz-Gelb bricht in Hälfte zwei ein

Karim Adeyemi schoss den BVB in der 22. Minute in Front. Die Südtribüne explodierte, die Kovac-Elf zeigte eine gute Partie. Bis dato lief alles nach Plan. Kurz vor der Halbzeit erzielte Pascal Groß das vermeintliche 2:0 – doch der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung des Mittelfeldstrategen korrekterweise nicht. Es ging mit der knappen Führung in der Halbzeit.

Bis dato wurden Lille kaum gefährlich, Schwarz-Gelb stand defensiv sehr sicher. Doch das änderte sich in Halbzeit zwei von Minute zu Minute, ehe Lille durch Hakon Haraldsson in der 68. Minute zum Ausgleich kam. Es war ein Treffer, der sich in den Minuten zuvor angebahnt hatte.

Der BVB war in Halbzeit zwei lange nicht so griffig, lange nicht so aufmerksam und so stabil wie in den ersten 45 Minuten. Die Mannschaft von Kovac wirkte müde und schien mit zunehmender Spieldauer den Faden zu verlieren. Dabei hatte der Trainer vor dem Spiel die Physis noch als Vorteil für sein Team deklariert.

BVB-Team lässt Kovac-Worte keine Taten folgen

„Wir hoffen, dass wir ab der 70. oder 75. Minute den körperlichen Vorteil für uns nutzen können“, so der BVB-Coach vor der Partie gegen Lille. Doch davon war überhaupt nichts zu sehen. Denn in der gesamten zweiten Hälfte konnten die Schwarz-Gelben nicht mehr mithalten, Lille konnte sich nach Belieben durch die BVB-Hälfte kombinieren. „Wir hatten überhaupt kein Zugriff mehr“, so Kovac deutlich.

Torschütze Adeyemi erklärte nach dem Spiel, dass „die schweren Beine aus der letzten Partie“ ein Grund für die Passivität in Hälfte zwei gewesen sein könnten. Eine Ausrede wollte er in diesen Aussagen jedoch nicht finden. Fakt ist: Ein solches Auftreten im Rückspiel sollte nicht mehr vorkommen. Sonst dürfte es mit dem Weiterkommen sehr schwer werden.