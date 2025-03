BVB – Lille: Star-Schock! Schrecksekunde für Schwarz-Gelb

Das Spiel BVB – Lille (1:1) war von Beginn an von großer Intensität geprägt. Beide Mannschaften kämpften vom Start an um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Lille. Vor allem im Laufe der zweiten Hälfte wurde es immer körperlicher.

Ein Borussen-Star bekam dies gegen Ende des Spiels schmerzlich zu spüren. BVB-Youngster Daniel Svensson musste nach einem Foul verletzt ausgewechselt werden. Für ihn war die Partie BVB – Lille nach einer starken Leistung vorzeitig beendet.

BVB – Lille: Svensson verletzt ausgewechselt

Noch vor wenigen Wochen, als Schwarz-Gelb seine Verpflichtung bekannt gegeben hat, kannte kaum ein Fan seinen Namen. Doch Daniel Svensson spielte sich nicht nur schnell in die Herzen der Fans, sondern auch in den Kern der Mannschaft. Gegen Lille durfte er erneut von Beginn an ran.

Einmal mehr zeigte er eine gute Leistung, war sowohl defensiv als auch offensiv präsent und stellt sein Potenzial einmal mehr unter Beweis. Doch sein Auftritt endete mit einem bitteren Gefühl – er musste in der 83. Minute verletzt runter.

In der 81. Minute wird der Schwede von Lille-Akteur Andre Gomes mächtig abgeräumt. Daraufhin krümmt er sich vor Schmerzen und hält sich das linke Knie. Seine Mitspieler rufen die Ärzte rasch herbei, schnell wird signalisiert, dass Svensson nicht weitermachen kann.

BVB bangt um Svensson

Der VAR hat das Ansteigen des Lille-Akteurs gar auf eine rote Karte geprüft. Letztlich sah Andre jedoch noch nicht einmal gelb, für Svensson ging es wie erwartet nicht weiter. Der 23-Jährige humpelte vom Platz und hatte sichtlich Schmerzen. In den kommenden Stunden dürfte er untersucht werden.

Ein langfristiger Ausfall wäre sowohl für Svensson als auch für den BVB enorm bitter. Schließlich hat man für die linke Defensivseite nur Ramy Bensebaini und den schwedischen Nationalspieler. So bleibt nur zu hoffen, dass der Youngster mit einem Schrecken davonkommt.