BVB – Lille: Star-Klartext nach enttäuschendem Remis – „Darf keine Ausrede sein“

Der Auftrag war klar: Nach drei Spielen zu null und zwei Siegen am Stück wollte sich Borussia Dortmund im Spiel BVB – Lille eine gute Ausgangslage für das Rückspiel sichern. Im heimischen Westfalenstadion überwog am Ende jedoch die Enttäuschung.

Denn trotz einer guten ersten Halbzeit kam Schwarz-Gelb nicht über ein 1:1 hinaus – in der zweiten Hälfte zeigte die Mannschaft von Niko Kovac eine enttäuschende Leistung. Nach der Partie BVB – Lille wurde ein Akteur deutlich.

BVB – Lille: Schwarz-Gelb schenkt gute Ausgangslage leichtfertig her

Die Chance auf eine gute Ausgangslage war groß: In der 22. Spielminute schoss Karim Adeyemi sein Team vor der eigenen Fankurve in Führung. Nach einer Ecke versenkte er das Spielgerät sehenswert per Volley. Der Jubel war groß, das Stadion explodierte einmal mehr. Doch dies konnte Schwarz-Gelb nicht nutzen. Denn in Halbzeit zwei gab die Kovac-Elf das Spiel komplett aus der Hand.

Man bekam keinen Zugriff mehr auf den Gegner, überließ Lille (zu) große Teile der Partie. Am Ende wirkte der BVB müde und ideenlos. Das Ergebnis: Dortmund kassierte den Ausgleich und verspielt die Führung. Nach dem Spiel blieb der Eindruck, dass dem BVB mehr und mehr die Luft ausging.

Dies bestätigte Torschütze im Nachgang in Teilen – eine Ausrede sollte dies jedoch keineswegs sein. „Wir haben uns schwergetan, ich habe aber keine Ahnung, warum. Vielleicht hatten wir noch schwere Beine vom letzten Spiel. Das kann und darf aber keine Ausrede sein“, machte der Offensiv-Akteur deutlich.

Adeyemi liefert Ansage vor wichtigem Rückspiel

In den vergangenen Wochen gab es immer mal wieder Diskussionen ob des Fitnesszustandes der Mannschaft. Es scheint, als sei es weiterhin ein dickes Problem. Dies muss Schwarz-Gelb im Rückspiel besser machen. Adeyemi ist sich sicher, dass dies gelingen wird. „Dann holen wir das Ding eben in deren Stadion“, zeigte sich der Torschütze selbstbewusst.

„Wir reisen mit Selbstvertrauen und dem Glauben, noch immer weiterkommen zu können, nach Lille“, verdeutlichte Borussen-Kapitän Emre Can nach dem Spiel BVB – Lille. Trotz des durchwachsenen Remis im Hinspiel glauben die Stars noch an das Weiterkommen und den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale.