Borussia Dortmund: Kurz nach Kovac-Ankunft – BVB darf erneut jubeln

Der Bann ist gebrochen, Borussia Dortmund kann es doch noch! Die Mannschaft von Neu-Coach Niko Kovač hat unter Interimscoach Mike Tullberg die ersten drei Ligapunkte im Kalenderjahr 2025 einfahren könne. 2:1 siegt Schwarz-Gelb auswärts beim 1. FC Heidenheim.

Am Tag nach dem Sieg hieß es für Kovač: Amtsantritt. Für den Kroaten begann das Abenteuer Borussia Dortmund gleich mit einer guten Nachricht. Denn plötzlich sind die europäischen Plätze wieder zum Greifen nah.

Borussia Dortmund siegt, die Konkurrenz patzt

In den vergangenen Wochen herrschte Weltuntergangsstimmung bei Schwarz-Gelb – der Abwärtstrend konnte nicht gestoppt werden und die Formkurve zeigte mehr und mehr nach unten. Tullberg hat dies mit sieben Punkten aus drei Spielen etwas ausbügeln können. Dazu spielte auch die Konkurrenz für den BVB.

Mainz verliert in Bremen (0:1), Stuttgart unterliegt Gladbach (1:2), Leipzig kommt gegen Union nicht über ein 0:0 hinaus und auch Frankfurt konnte dieses Wochenende nicht gewinnen. Die Adler spielten 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Der BVB hingegen konnte sein Spiel gewinnen und landete so einen ganz, ganz wichtigen Dreier.

Denn plötzlich ist der erste Champions-League-Rang nur noch vier Punkte entfernt. Vor zwei Wochen war es noch undenkbar, sich so schnell wieder an die europäischen Ränge heranzuarbeiten. Doch mit einem guten Start unter Kovač ist bei Schwarz-Gelb wieder einiges möglich.

Big Points gegen den VfB?

Sein erster Auftritt als BVB-Coach dürfte da direkt eine große Rolle spielen. Am Samstag (8. Februar, 15.30 Uhr) trifft Borussia Dortmund im heimischen Westfalenstadion auf den VfB Stuttgart – es kommt zum direkten Duell zweier Teams, die am Ende der Saison auf Platz vier oder weiter oben stehen wollen.

So dürfte es ein echter Showdown werden. Für Kovač direkt eine ganz knifflige Aufgabe. Mit einem Sieg würde er jedoch direkt mal echtes Statement setzen. Es dürfte also ein heißer Nachmittag in Dortmund werden.