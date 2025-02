Borussia Dortmund: Transfer-Traum geplatzt! Winter-Wechsel von Wunschspieler kein Thema mehr

Schon im Sommer kursierte sein Name immer wieder rund um Borussia Dortmund und auch im Winter war er bei Schwarz-Gelb einmal mehr ein Thema. Im Gegensatz zum Sommer war ein Wechsel im Winter jedoch nie wirklich konkret.

Das wird auch so bleiben. Denn Johan Bakayoko wird noch mindestens bis zum Sommer bei PSV Eindhoven bleiben. Der schnelle Flügelspieler soll seine Entscheidung getroffen haben. In diesem Winter geht es also weder zu Borussia Dortmund, noch zu einem anderen Klub.

Borussia Dortmund: Bakayoko bleibt in Eindhoven

In den vergangenen Wochen galt Bakayoko als möglicher Nachfolger von Donyell Malen, der zu Beginn des Winter-Transferfensters in die Premier League zu Aston Villa gewechselt war. Doch nun steht fest: Der BVB geht bei Bakayoko (vorerst) leer aus.

Laut dem Transfer-Experten Sacha Tavolieri hat der belgische Youngster selbst jetzt klargemacht, in diesem Winter nicht mehr wechseln zu wollen. Es habe zwar intensiveren Kontakt zwischen den beiden Klubs sowie der Spielerseite gegeben. Trotzdem wird Bakayoko in Eindhoven bleiben.

Allerdings dürfte diese Thematik im kommenden Sommer noch einmal heißer werden. Nach der laufenden Spielzeit möchte der Offensiv-Akteur dann aber den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen und die PSV Eindhoven ein Jahr vor Ende seines Vertrags verlassen.

Bakayoko-Poker zwischen Bundesliga-Trio?

Der BVB dürfte auch im kommenden Sommer wieder ein heißer Kandidat auf eine Bakayoko-Verpflichtung sein. Wohin es den Belgier zieht, ist jedoch noch komplett offen. Auch RB Leipzig soll ernsthaftes Interesse an Bakayoko haben. Dazu wurde er auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Weitere News:

Es könnte sich also durchaus ein Wettbieten der drei Bundesligisten anbahnen. Stand jetzt müssten man wohl mindestens 20 Millionen Euro an Eindhoven überweisen, um sich die Dienste des Youngsters sichern zu können.