Zaubert Borussia Dortmund eine Überraschung aus dem Hut? ER könnte zeitnah dabei sein

Borussia Dortmund fiebert dem Saisonauftakt gegen den 1. FC Köln entgegen. In der Hoffnung, dass alle drei Neuzugänge mit eingreifen können, bereitet Edin Terzic seine Mannschaft auf das erste Spiel vor.

Zu den neuen Gesichtern um Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Marcel Sabitzer könnte sich ein weiterer BVB-Debütant gesellen. Auf den Flügelpositionen hat Borussia Dortmund ein Personalproblem. Löst dies ein Spieler aus der eigenen Jugend.

Borussia Dortmund: Angeschlagen und verletzt

So mancher Spieler hat die Vorbereitung beim BVB nicht ohne Blessuren oder Verletzung überstanden. Definitiv fallen am Samstag Giovanni Reyna und Julien Duranville aus. Beide schlagen sich mit muskulären Problemen herum.

Ebenfalls noch nicht fit ist Jamie Bynoe-Gittens. Das britische Super-Juwel trainiert mittlerweile zwar wieder mit der Mannschaft, muss seinen Trainingsrückstand allerdings noch aufholen. Zudem steht hinter Karim Adeyemi noch ein großes Fragzeichen, was einen Einsatz gegen Köln angeht. Der Spieler von Borussia Dortmund kuriert eine Muskelverletzung aus.

Kommt ER zu seinem Debüt?

Auf den Flügeln stehen Edin Terzic im schlimmsten Fall somit nur Donyell Malen als gelernter Hochgeschwindigkeitsflitzer zur Verfügung. Was also tun? Die Antwort könnte in der eigenen Jugend liegen und den Namen Samuel Bamba tragen.

Samuel Bamba drängt zu den Profis. Foto: IMAGO/Revierfoto

Bamba, 19 Jahre jung, spielt bereits seit 2013 im Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum, und wird Stück für Stück zum Profi aufgebaut. Der Beweis dafür: Vergangenes Jahr durfte er mit zur Asien-Reise, dieses Jahr stand er im Aufgebot für die USA-Tour.

Obwohl er in dieser Saison eigentlich bei der U23 eingeplant ist, saß er beim Pokalspiel in Mainz auf der Profi-Bank, kam aber noch nicht zum Einsatz. Bamba verfügt über jede Menge Geschwindigkeit, kann aber auch torgefährlich werden.

Borussia Dortmund: Terzic will auf Puzzle verzichten

Sollte die Situation gegen Köln passen, ist ein Bundesliga-Debüt Bambas durchaus denkbar. Schon beim Saisonfinale gegen Mainz zeigte Terzic, dass er auf Jungspunde in wichtigen Momenten setzt, als er Duranville ins kalte Wasser warf. Dennoch wird er hoffen, um ein großes Personalpuzzle herumzukommen.