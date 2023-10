Borussia Dortmund verkündet Mega-Deal – für IHN greift der BVB tief in die Tasche

Gerade erst hat Borussia Dortmund den Vertrag mit Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens verlängert, da steht schon die nächste Vertragsverlängerung an. Gregor Kobel hat sein Arbeitspapier beim BVB verlängert. Das gab der Verein am Donnerstag (05. Oktober) offiziell.

Schon länger arbeitete Borussia Dortmund an einer Vertragsverlängerung von Gregor Kobel, jetzt gab es offenbar eine Einigung. Für den Schweizer greift der BVB tief in die Tasche, sein Gehalt soll verdreifacht werden.

Borussia Dortmund: Kobel vor Vertragsverlängerung

Immer wieder gab es Gerüchte über ein Interesse von Bayern München, dem schiebt Borussia Dortmund jetzt aber vorzeitig einen Riegel vor: Gregor Kobel verlängert seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2028, sein altes Arbeitspapier lief bis 2026.

+++ Borussia Dortmund: Experte enthüllt Verletzung live im TV – DAVON wusste niemand +++

Kobel winkt mit dem neuen Vertrag auch eine satte Gehaltserhöhung. Laut „Bild“ soll er jetzt rund zehn Millionen Euro pro Jahr kassieren, bislang wurde sein Salär auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Damit steigt Kobel zu den Topverdienern bei Borussia Dortmund auf.

„Ich bin hier einfach noch nicht fertig!“

„Gregor Kobels sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns alle tief beeindruckt. Seine Unterschrift unter diesen langfristigen Vertrag ist ein großartiges Bekenntnis zum BVB“, betont Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung).

„Gregor hat sich in Dortmund zu einem Torhüter von Weltklasse-Format entwickelt, der das Interesse vieler Spitzenklubs in Europa geweckt hat. Wir sind stolz, dass wir ihn all seiner Optionen zum Trotz für eine Zukunft beim BVB begeistern konnten“, sagt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl und fügt hinzu: „Auf einer ungemein wichtigen Position haben wir nun langfristig Planungssicherheit auf höchstem Niveau. Gregor steht sportlich für unbedingten Siegeswillen. Tief in ihm verwurzelt ist der Antrieb, sich und sein Torwartspiel immer weiterzuentwickeln. Und darüber hinaus ist er einfach ein großartiger Typ, der jede Mannschaft auch menschlich bereichert.“

Gregor Kobel betont: „Ich bin ein total emotionaler Typ, Dortmund ist ein wahnsinnig emotionaler Fußballstandort und der Signal Iduna Park ist ein unglaublich emotionales Stadion. Ich finde: Wir passen einfach echt gut zusammen. Darüber hinaus habe ich das Gefühl: Ich bin hier einfach noch nicht fertig! Nach dem, was wir alle in Dortmund am Ende der vergangenen Saison erlebt haben, muss ich sagen: Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen, wenn jeder Einzelne hart an sich arbeitet. Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können.“

+++ Borussia Dortmund: Reus-Hammer! Entscheidung um BVB-Legende wohl gefallen +++

Kobel ist für den BVB ein Glücksgriff

2021 verpflichtete Borussia Dortmund den Schweizer Schlussmann für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart – ein Deal, der sich voll auszahlen sollte. Kobel ist unheimlich wertvoll. Er ist ein überragender Rückhalt und ein Lautsprecher im Team. Im Sommer wurde er zum stellvertretenden Kapitän befördert.

Das könnte dich auch interessieren:

Kein Wunder, dass fast halb Europa hinter Kobel her ist. Der FC Chelsea soll im Sommer seine Fühler ausgestreckt haben, lockte angeblich mit einem Gehalt von fast 20 Millionen Euro. Und auch dem FC Bayern München wurde immer wieder Interesse nachgesagt. Den Spekulationen macht der BVB nun mit der Vertragsverlängerung den Gar aus.