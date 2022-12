Borussia Dortmund: Deutliches Zeichen! SO will man Top-Talent Knauff zurückholen

Diese Personalie wird immer heißer. Während die Fans von Borussia Dortmund gespannt warten, ob im Winter neue Spieler kommen, wandern die ersten Blicke vermehrt in Richtung Sommer. Dort entscheidet sich, wie es mit Ansgar Knauff weitergeht.

Der Jungspund ist aktuell von Borussia Dortmund an Eintracht Frankfurt verliehen. Dort blüht er so richtig auf und weckt Interesse. Doch der BVB will seinen Spieler unbedingt zurück. Das macht auch die neuste Entscheidung der Bosse deutlich.

Borussia Dortmund: Jeder will Knauff

Die Geschichte von Ansgar Knauff bei der Eintracht ist schnell erzählt. Im Januar wechselte er zu den Hessen. Schnell etablierte er sich als Stammspieler und Stütze des Teams. Er war Teil der Mannschaft, die zum Europa-League-Titel stürmte und bereitete mit einem Traumtor im Halbfinale gegen Barcelona den Weg dorthin.

Auch in dieser Saison ist er bei den Adlern ein gefragter Mann, auch wenn er bisher nur ein Bundesliga-Tor und eine Vorlage vorzuweisen hat. In den vergangenen Tagen eröffneten die Verantwortlichen den Poker offiziell. Obwohl es keine Kaufoption gibt, machen sie deutlich: Wir wollen Knauff fest von Borussia Dortmund verpflichten.

BVB geht drastischen Schritt

Und beim BVB? Dort sieht man der Sache gelassen entgegen. In Sachen Knauff hat man alles in der eigenen Hand. Gerne sähe man den Flügelflitzer ab Juli wieder in Schwarzgelb. Trainer Edin Terzic gilt als großer Fan und Förderer des 20-Jährigen.

Um Eintracht Frankfurt abzuwimmeln, scheint Borussia Dortmund nun einen Schritt zu gehen. Laut der „Bild“ haben die Bosse eine Summe festgelegt, ab der man verhandlungsbereit sei. Diese beträgt wohl 15 Millionen Euro – für einen U21-Spieler eine Stange Geld.

Borussia Dortmund: Bald wird es ernst

Es ist ein Zeichen, wie viel Knauff dem BVB wert ist. Ob sich die Frankfurter so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen, bleibt abzuwarten. Zunächst sollen im Januar Gespräche zwischen Knauff und seinem Stammverein stattfinden. Dann wird über das weitere Vorgehen beraten.

Weitere Nachrichten für dich:

Bei Borussia Dortmund besitzt der Flügelflitzer noch einen Vertrag bis 2024. Sprich, im kommenden Sommer wäre ohnehin die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu erzielen. Doch bei Knauffs Leistungen 2022 planen die Schwarzgelben aktuell längerfristig mit ihm.