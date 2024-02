Borussia Dortmund will Talent unbedingt halten – mit diesem Trick?

Bei Borussia Dortmund redet seit dem U17-WM-Titel eigentlich fast jeder nur noch über Paris Brunner, doch ein weiteres Talent schickt sich an, den Sprung zu den Profis zu schaffen. Die Rede ist von Kjell Wätjen.

Borussia Dortmund will den Vertrag von Wätjen schnellstmöglich verlängern. Dabei versucht der BVB offenbar auch mit einem kleinen Trick nachzuhelfen, denn der kürzlich 18 Jahre alt gewordene Mittelfeldspieler darf jetzt sogar mit auf die ganz große Bühne.

Borussia Dortmund: Vertrauensbeweis für Wätjen

Im Wintertrainingslager in Marbella soll er Trainer Edin Terzic mächtig beeindruckt haben – und das offenbar nachhaltig. Terzic hat Wätjen für das Achtelfinale der Champions League in seinen Kader berufen. Der 18-Jährige ist mit nach Eindhoven gereist, könnte theoretisch dort sogar sein Profi-Debüt auf der ganz großen Bühne feiern.

„Kjell Wätjen ist gut, deswegen ist er bei uns. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, ihn im Training einzubauen. Die Kadermöglichkeiten in der Champions League sind größer“, sagte Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der zentrale Mittelfeldspieler solle erste Eindrücke sammeln und die Mannschaft kennenlernen. Mit „tollen Leistungen“ habe er sich dies verdient, so Terzic weiter.

Ganz ohne Hintergedanke dürfte die Kaderberufung von Wätjen aber nicht sein. Der BVB signalisiert dem Nachwuchstalent damit: ‚Du bist nah dran an den Profis, wir glauben an dich und setzten auf dich‘. Es ist ein echter Vertrauensbeweis. In den Verhandlungen über einen neuen Vertrag könnte dies durchaus sehr hilfreich sein.

Verhandlungen mit Wätjen laufen

Wätjens Vertrag läuft nur bis zum Sommer 2025. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ will der BVB das auslaufende Arbeitspapier möglichst schnell verlängern und den 18-Jährigen langfristig an den Verein binden. Die Gespräche mit Wätjen und dessen Berateragentur laufen.