Borussia Dortmund gibt nicht auf: Schnappt der BVB bei Thuram zu?

Söhne von Fußball-Legenden haben es oftmals schwer, sich in der Fußball-Welt durchzusetzen. Anderen wiederum gelingt der Schritt auf die große Bühne. So ist es etwa bei den Thuram-Brüdern der Fall. Die Söhne von Frankreich-Legende Lilian Thuram haben längst auf sich aufmerksam gemacht – auch bei Borussia Dortmund.

In der vergangenen Sommer-Transferperiode hatte Borussia Dortmund schon leicht bei Khephren Thuram angeklopft. Zu einem Transfer kam es allerdings nicht. Doch der BVB ist weiterhin interessiert. Allerdings ist die Konkurrenz heftig.

Borussia Dortmund will Thuram

Marcus Thuram hat es in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach bereits bewiesen. Wagt nun auch sein jüngerer Bruder den Schritt nach Deutschland? Interessenten gibt es genug, denn das junge Talent gehört zu den begehrtesten Mittelfeldspielern in Europa. Mit gerade einmal 22 Jahren gehört er bei OGC Nizza zu den absoluten Leistungsträgern und kann in der Ligue 1 schon mehr als 100 Spiele vorweisen. Für die französische Nationalmannschaft feierte er im März sein Debüt.

Da ist es dann auch kein Wunder, dass Borussia Dortmund ihn schon länger beobachtet. Bereits in der vergangenen Sommer-Transferperiode wurde das Interesse der Schwarzgelben konkreter. Es kam jedoch nicht zu einem Wechsel.

Wie das Portal „90min“ jetzt erfahren haben will, sind die Verantwortlichen der Dortmunder weiterhin an Thuram interessiert.

Große Konkurrenz für den BVB

Doch geht es um vielversprechende Talente, ist Borussia Dortmund meistens nicht allein. Auch der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Tottenham Hotspur und vor allem Juventus Turin sind demnach hinter Thuram her.

Bei Nizza besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2025. Im kommenden Sommer könnte die Personalie dann spannend werden. Thuram könnte dann nämlich den nächsten großen Schritt in seiner noch jungen Karriere wagen und den Verein wechseln. Der französische Klub darf sich dann in dem Fall auf eine große Ablösesumme freuen.

Derzeit wird spekuliert, dass mehr als 50 Millionen Euro auf dem Tisch gelegt werden müssen, um sich die Dienste von Thuram sichern zu können. Wird Borussia Dortmund solch eine Summe zahlen?