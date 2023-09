Borussia Dortmund: Fans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen! Diese Aussage tut richtig weh

Bei seinem Namen kriegen die Fans von Borussia Dortmund wohl direkt einen Wutanfall. Allerdings nicht wegen des Spieler selbst, sondern aufgrund des gescheiterten Transfers.

Edson Omar Alvarez wäre beinahe zu Borussia Dortmund gewechselt, doch aus einem Wechsel wurde nichts. Nun blickt der Mexikaner auf die Verhandlungen zurück. Für die BVB-Anhänger wird es erneut richtig bitter.

Borussia Dortmund: Alvarez-Deal platzte

„Borussia Dortmund war eine ziemlich konkrete Option. Am Ende ist es nicht dazu gekommen, aber ja, es gab viele Annäherungsversuche von ihnen, einschließlich Besuchen in Amsterdam, um meine Familie zu treffen“, packte der Mexikaner bei der Nationalmannschaft über die Verhandlungen in der zurückliegenden Transferperiode aus.

Wochenlang war der Alvarez mit dem Vizemeister in Verbindung gebracht worden. Die Dortmunder hatten ihn als Wunschspieler auserkoren. Es war von einer Ablöse in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro die Rede. Kurz vor Abschluss des Deals kam der Transfer zum BVB jedoch nicht zustande.

Besonders interessant sind die Aussagen des mexikanischen Nationalspielers, obwohl BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor einigen Wochen noch etwas ganz anderes erzählte: „In Sachen Álvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben. Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn“, sagte Watzke in der „Sport Bild“.

Terzic war gegen Alvarez-Transfer

Bei Borussia Dortmund soll vor allem Sportdirektor Sebastian Kehl eine Verpflichtung von Alvarez forciert haben. Cheftrainer Edin Terzic soll aber sein „Veto“ eingelegt haben, stattdessen machte er sich Berichten zufolge für eine Vertragsverlängerung von Emre Can stark. Der 29-Jährige verlängerte schließlich und wurde sogar zum BVB-Kapitän.

Und was ist mit Alvarez? Der hat Ajax Amsterdam dann doch noch verlassen. Für 38 Millionen ging es für den Mexikaner zu West Ham United. Dort hat er einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet.

„Ich war immer der Meinung, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen, dass alles perfekt und gut ist. Jetzt bin ich mehr als glücklich über den Schritt, den ich gemacht habe“, freut sich Alvarez darüber. Währenddessen werden die Fans von Borussia Dortmund gar nicht erfreut sein, dass dieser Transfer nicht zustande kam.