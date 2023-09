Borussia Dortmund erfüllt Fan-Wunsch – IHN sieht man im Stadion bald häufiger

Vermutlich noch nie zuvor sorgte der Transfer eines U23-Spielers für so viel Aufregung bei Borussia Dortmund. Doch als die Schwarz-Gelben Jermain Nischalke verpflichteten, hätte man mit einer entsprechenden Reaktion der Fans rechnen können.

Als der Youngster für die U23 debütierte, hallten (auswärts wohlgemerkt) lautstarke „Nischalke“-Rufe durchs Stadion. Vielfach ließen sich auch Fans, die nur die Profis von Borussia Dortmund verfolgen, seinen Namen aufs Trikot drucken. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Borussia Dortmund: Fans lieben Nischalke

Wer sich den Namen Nischalke mit der dazu passenden Nummer 29 aufs aktuelle Trikot drucken wollte, der hatte bisher ein Problem. Weil er nicht zum Kader der Bundesliga-Mannschaft gehörte, gab es seine Beflockung bisher weder online noch in den Fanshops regulär.

Das bedeutete im Umkehrschluss, dass zahlreiche Fans extra draufzahlen mussten. Statt der 12,99 Euro für einen regulären Spielerflock mussten sie 19,99 Euro für eine eigene Personalisierung obendrauf zahlen. Dem Hype um den Leihspieler tat das aber keinen Abbruch. Rund um die Saisoneröffnungsfeier waren Nischalke-Trikots der Kassenschlager.

BVB bessert nach

Das hat jetzt offenbar zu einem Umdenken bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund geführt. Wer im Online-Shop sein Trikot bestellen will, der findet neuerdings auch die Spieler der U23 als regulären Flock vor.

Nischalke trägt in Dortmund die Nummer 29. Foto: IMAGO/Revierfoto

Ob diese Neuerung nur wegen Nischalke ins Rollen kam, ist nicht bekannt. Man darf aber wohl getrost davon ausgehen, dass die hohe Nachfrage bei der Entscheidung geholfen haben dürfte. So oder so dürfte man seinen Namen im Stadion nun noch häufiger sehen.

Borussia Dortmund: Nischalke kommt ins Rollen

Passend dazu dürfte sich der junge Stürmer auch freuen, dass er in der U23 des BVB langsam aber sicher in die Mannschaft hineinwächst. Seine Einsatzzeiten werden länger, gegen Dynamo Dresden stand er auch schon in der Startelf.

Einzig ein Treffer war ihm bei Borussia Dortmund bisher noch nicht vergönnt. Allerdings gestaltet sich das ohnehin schwierig. Die Drittliga-Mannschaft des BVB erzielte in fünf Saisonspielen bisher lediglich ein mageres Tor.