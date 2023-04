Borussia Dortmund: Trainer-Job weg – Großkreutz kickt künftig HIER

Kevin Großkreutz ist wohl bis heute eine der größten Identifikationspersonen bei Borussia Dortmund. Er war nicht nur Teil von einer der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte, sondern opferte sich stets voll und ganz für den BVB auf.

Doch neben all den sportlichen Höhepunkten und Erfolgen war der Ex-Profi von Borussia Dortmund auch stets für Skandale und negative Schlagzeilen zu haben. Eine weitere schrieb Kevin Großkreutz am vergangenen Wochenende, als für den Dortmunder erst auf dem Platz und dann an der Seitenlinie frühzeitig Schluss war. Kurz darauf gab Großkreutz seinen neuen Verein für die kommende Saison bekannt.

Borussia Dortmund: Platzverweis bei derber Klatsche

BVB-Legende Kevin Großkreutz hat ein aufregendes Wochenende hinter sich. In der Oberliga Westfalen stand der zweifache deutsche Meister bis zum vergangenen Sonntag als Spielertrainer beim TuS Bövinghausen auf dem Platz und an der Seitenlinie. Am Sonntag rastete er in der Amateurliga aus und wurde des Platzes verwiesen. Bei der 3:7-Heimpleite gegen die SG Finnentrop/Bamenohl sah Großkreutz bereits in der 34. Minute die Rote Karte.

Gegenüber der BILD erklärte der Weltmeister von 2014: „Das war einfach ein gebrauchter Tag für uns im tiefsten Sauerland – und für mich ganz besonders. Ich habe so etwas wie „lass‘ die Idioten doch jubeln“ zu meinen Kollegen gesagt. Aber leider zu laut. Nur deshalb hat mich der Schiri, der wirklich okay war, runtergestellt.“ Nach dieser Aktion wünscht sich der Ex-Profi nun, dass er schon bald wieder mitwirken kann. „Ich hoffe, dass ich vielleicht nur 2 Spiele Sperre bekomme. Anschließend bleiben noch immer acht Spiele, um das Ding hier mit Bövinghausen zu einem erfolgreichen Ende zu bringen“, so der gebürtige Dortmunder.

Schiedsrichter Martin Gratzla schickte den ehemaligen BVB-Star vom Platz und erklärte später, dass Großkreutz schon genau wisse, warum er die Rote Karte gesehen hat. „Ob es an den Gegner oder die Mitspieler gerichtet ist, spielt für die Entscheidung keine Rolle“, so der Unparteiische. Das weiß auch Großkreutz selbst. „Ich habe keinen persönlich beleidigt. Der Schiedsrichter trägt das auch so ein. Ich hoffe, die sind alle gnädig. Das darf mir nicht passieren“, erklärte der 34-Jährige.

Großkreutz nicht mehr im Trainer-Amt

Am Montagmorgen dann die für viele überraschende Nachricht: Kevin Großkreutz und seine Co-Trainer sind nicht mehr in der Verantwortung. Dies bestätigte der Ex-BVB-Star selbst: „Der Schritt mit der Trainer-Team-Ablösung war im Vorfeld schon besprochen.“ Großkreutz und sein Team hatten im Dezember nach dem Rücktritt von Trainer Sebastian Tyrala die Leitung des Teams übernommen. Die Mannschaft steckt mitten im Aufstiegskampf. Zuletzt blieb das Team aber ganze fünf Spiele ohne Sieg. Das Aus als Trainer wirkt sich jedoch in keinster Weise auf Großkreutz Spielerkarriere aus: „Natürlich werde ich weitermachen und die Saison vernünftig zu Ende bringen.“

3:7-Klatsche, Rote Karte und Trainer-Job los – Kevin Großkreutz würde das vergangene Wochenende wohl gerne rasch vergessen. In seiner Fußball-Laufbahn gab es schon einige Wochenenden, die ihm mehr gefallen haben dürften. Doch wer den Ex-Star von Borussia Dortmund kennt, weiß auch, dass er sich von sowas nicht unterkriegen lassen wird. Am Ende steht das große Ziel, der Aufstieg in die Regionalliga, über allem. Gelingt dies, wird er dieses Horror-Wochenende wohl schnell vergessen können.

HIER kickt Großkreutz ab Sommer

Zumal inzwischen auch feststeht, wie es für Großkreutz im kommenden Sommer weitergeht. Der 34-Jährige verlässt den TuS Bövinghausen und wechselt in die Westfalenliga zum SV Wacker Obercastrop. „Ich kann es kaum erwarten, mit meiner neuen Mannschaft auf dem Platz zu stehen und eine weitere Erfolgsgeschichte für Wacker zu schreiben“, wird Großkreutz in einer Vereinsmitteilung zitiert.