Borussia Dortmund: Große Sorgen beim BVB – nächster Rückschlag für Star?

Die neue Saison hat noch nicht einmal begonnen und schon gibt es bei Borussia Dortmund mal wieder Verletzungssorgen. Karim Adeyemi fehlte dem BVB zuletzt und könnte wohl auch weiterhin ausfallen.

Dem Angreifer von Borussia Dortmund droht jetzt der nächste Rückschlag. Ob er zum Saisonauftakt fit wird, ist aktuell noch unklar.

Borussia Dortmund: Große Star-Sorgen beim BVB

Bei der Generalprobe von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam (3:1) war Karim Adeyemi nicht im Kader. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, laut dem BVB.

Jetzt gibt es die nächste bittere Nachricht für den Offensivspieler. Im Training vor dem ersten Pflichtspiel der Saison am kommenden Samstag in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen TSV Schott Mainz (12. August, 15.30 Uhr) konnte der Nationalspieler nicht wie erhofft teilnehmen.

Der 21-Jährige konnte stattdessen nur Fotos machen und Autogramme für die anwesenden Fans unterschreiben. Später nahm er noch mit seinem Mannschaftskollegen an der obligatorischen Schiedsrichterschulung teil.

Wieder der Oberschenkel

Schon in der vergangenen Saison gab es große Probleme um den Offensivspieler von Borussia Dortmund. Zunächst fiel Adeyemi aufgrund eines Muskelfaserrisses aus und verpasste dadurch fünf wichtige Partien. Am letzten Spieltag riss die Verletzung gegen Mainz 05 (2:2) dann erneut auf, woraufhin er bis Mitte Juli ausfiel und erst verspätet mit der Saisonvorbereitung beginnen konnte.

Es wäre also bereits das dritte Mal binnen sechs Monaten, dass der Youngster mit einer Oberschenkelverletzung ausfallen könnte. Im Hinblick auf die anstehende Saison wäre das mehr als nur bitter. Vor allem will sich Adeyemi nicht nur beim BVB, sondern auch in der deutschen Nationalmannschaft beweisen. Schließlich steht im nächsten Jahr die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an.

Gute Nachrichten gibt es bei den Schwarzgelben aber trotzdem: Gregor Kobel und Nico Schlotterbeck trainierten wieder mit und könnten womöglich beim Pokalspiel in Mainz eine Option sein. Beide Stars hatten sich bei der USA-Reise verletzt.