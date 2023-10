Borussia Dortmund: Adeyemi völlig außer Form – Terzic enthüllt interessante Details

Karim Adeyemi steckt in einer tiefen Formkrise. Für den 21-Jährigen läuft es in dieser Saison noch überhaupt nicht. Nach sieben Einsätzen steht der Angreifer von Borussia Dortmund noch ohne einziges Tor da, dabei lief es in der Rückrunde der Vorsaison noch so gut.

Warum es bei Karim Adeyemi aktuell so schlecht läuft, ist vielen ein Rätsel. Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, versichert jetzt aber, dass man alles dafür tut, um den BVB-Angreifer aus dem Loch zu holen.

Borussia Dortmund: Was ist mit Adeyemi los?

„Es fällt ihm gerade nicht ganz so leicht. Was wir nicht vergessen dürfen, wie jung Karim noch ist. Karim ist noch ein junger Spieler, der noch viel lernen wird“, betont Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin.

Adeyemi bringe aber schon viel mit. Er wisse, dass er besser Fußball spielen könne. Terzic meint: „Jetzt geht es einfach darum diese Phase, die sich gerade etwas schwerer anfühlt, gemeinsam zu bewältigen, ihn dabei zu unterstützen auf sein Level zu kommen.“

Seine lustlose Körpersprache und seine Beziehung mit der Rapperin Loredana werden bei den Fans kritisch gesehen. Klappt es bei Adeyemi mal nicht, die Kritik der Anhänger ist größer als bei anderen BVB-Kickern – dieses Gefühl bekommt man jedenfalls, wenn man am Spieltag durch die Kommentare in den Sozialen Medien scrollt.

BVB-Star Adeyemi schiebt Extraschichten

Adeyemi tut aber alles dafür, um aus dem Formloch herauszukommen, versichert Terzic. Er schiebe dafür sogar Extraschichten. „Wenn man sieht, wie er damit umgeht, wie er sich in den Trainingseinheiten reinhaut, wie er nach dem Training noch auf dem Platz bleibt, um den Bock umzustoßen. Da ist er auf einem richtig guten Weg. Manchmal funktioniert es leider nur nicht auf Knopfdruck“, so Terzic.

Als Folge seiner schwachen Form wurde er nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert. Dafür darf er nun aber wieder in der U21 ran (Hier mehr dazu!).