Borussia Dortmund: Adeyemi packt über Freundin Loredana aus – „Es war unfair“

Die Beziehung von Karim Adeyemi zu der Rapperin Loredana sorgte in der Hinrunde für mächtig Wirbel bei Borussia Dortmund. Weil der BVB-Star komplett hinter den Erwartungen zurückblieb, wurde nicht nur von Fans über einen Zusammenhang diskutiert.

Karim Adeyemi stand in der Hinrunde heftig in der Kritik. Jetzt wehrt er sich öffentlich gegen die Vorwürfe, seine Freundin Loredana könnte etwas mit seinen schlechten Leistungen zu tun haben.

Borussia Dortmund: Adeyemi-Formtief wegen Loredana?

Im Juli 2023 wurde die Beziehung von Karim Adeyemi und Loredana öffentlich. Das frisch verliebte Pärchen teilte in den Sozialen Netzwerken Bilder ihres Sommerurlaubs. Vielen BVB-Fans war die Beziehung ein Dorn im Auge. Sie sahen einen Zusammenhang zwischen der neuen Freundin von Adeyemi und seinen schlechten Leistungen auf dem Platz. Er sei mit dem Kopf ganz woanders, so der Vorwurf.

Jetzt hat sich Adeyemi in einem Interview auf dem Youtube-Kanal von Borussia Dortmund zu den Vorwürfen geäußert. „Ich musste damit locker umgehen. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich habe gewusst, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht. Aber dass die Leute nach einem schlechten Spiel so reagieren, fand ich krass“, sagt er deutlich.

„Es war unfair gegenüber meiner Freundin“

„Es war unfair gegenüber meiner Freundin, weil sie oder meine Familie nichts damit zu tun hat, wie ich spiele. Da bin ich selbst für verantwortlich“, stellt Adeyemi klar. Er wundert sich aber dennoch über die Kommentare. „Manchmal finde ich es schon eigenartig, was sich Leute rausnehmen, über Leute zu urteilen, die sie nicht kennen“, so der BVB-Star.

In der Hinrunde kam Adeyemi nur sehr schwer in Gang, lieferte zu Beginn überhaupt keine guten Leistungen ab. Beim Champions-League-Spiel gegen AC Mailand platzte der Knoten dann endlich. Adeyemi traf nach Einwechselung und erzielte auch gegen Paris Saint-Germain ein Tor. Seitdem fällt er allerdings mit einem Syndesmosebandanriss aus.