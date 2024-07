Borussia Dortmund: Adeyemi-Poker wird immer heißer – Abgang nur noch eine Frage der Zeit?

Im letzten Asien-Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka (3:2) hat Karim Adeyemi mit einer guten Leistung und zwei Treffern weiter auf sich aufmerksam gemacht. Der Youngster hat sich in den vergangenen Monaten auf das Radar einiger Top-Klubs gespielt.

Besonders Juventus Turin soll enorm großes Interesse an Adeyemi haben. Der Serie-A-Klub hat seine Bemühungen um den BVB-Star nun intensiviert. Adeyemis Zeit bei Borussia Dortmund könnte schon bald enden.

Borussia Dortmund: Juventus macht bei Adeyemi Ernst

2022 wechselte der Offensiv-Akteur für satte 30 Millionen Euro vom FC Salzburg an die Strobelallee. Seither hat sich Adeyemi gut entwickelt, doch der ganz große Durchbruch blieb ihm noch verwehrt – vor allem wegen seiner vielen kleinen Blessuren und Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben.

Und doch hat er sein großes Potenzial immer wieder unter Beweis gestellt. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke kann er für jeden Gegner gefährlich werden. Das hat nun auch Juve dazu gebracht, einen konkreten Vorstoß zu wagen.

++ Borussia Dortmund: Star vor Abschied? Jetzt spricht Nuri Sahin Klartext ++

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano am Mittwoch (24. Juli) berichtete, sollen die Italiener Kontakt mit Adeyemi und seinem Berater aufgenommen haben. Juventus habe dem Spieler ein lukratives Vertragsangebot vorgelegt, so Romano.

Dicker Geldregen für Schwarz-Gelb?

An den BVB soll Juventus jedoch noch nicht herangetreten sein, ein Kaufangebot wurde demnach noch nicht abgegeben. Neu-BVB-Coach Nuri Sahin plant voll mit dem 22-Jährigen. Allerdings könnte Schwarz-Gelb mit Adeyemi ordentlich Geld machen. Der BVB soll laut mehreren Medien mehr als 35 Millionen Euro für den Offensiv-Akteur verlangen.

Weitere News:

Schon in den kommenden Tagen könnte so richtig Fahrt in die Personalie kommen. Sollte sich Adeyemi mit Juve einigen und dem BVB seinen Wechselwunsch mitteilen, wird Schwarz-Gelb dem Flügelflitzer wohl keine Steine in den Weg legen. Allerdings wäre dann ein Ersatz nötig.