Borussia Dortmund nimmt Mega-Juwel ins Visier – doch es muss schnell gehen

Wenn es Talente an die Spitze des Weltfußballs schaffen wollen, dann sind sie bei Borussia Dortmund häufig an der richtigen Adresse. Denn der Revierklub hat in den vergangenen Jahren zahlreiche junge Spieler hervorgebracht, die beim BVB aufblühten.

Dementsprechend sind die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch in diesem Transfersommer wieder auf der Suche nach dem Senkrechtstarter. Und genau diesen könnten sie nun gefunden haben. Doch es gibt ein Problem – der BVB sollte sich beeilen!

Cutuk auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund?

Wie das Portal „fussballtransfers.com“ berichtet, soll Mislav Cutuk bei den BVB-Verantwortlichen hoch im Kurs stehen. Der 17-jährige Mittelstürmer spielt derzeit bei Dinamo Zagreb und überzeugt dort vor allem durch seine Treffsicherheit. Obwohl er noch für die U17 von Dinamo spielberechtigt wäre, hat Cutuk für die U19 des Vereins in der laufenden Saison bereits sechs Tore in sechs Ligaspielen erzielt.

Auch für die kroatische U17-Nationalmannschaft erzielte das Talent bereits neun Tore, unter anderem gegen Deutschland netzte Cutuk zweimal ein. Borussia Dortmund dürfte sich also auf einen vielversprechenden Spieler mit enormem Potenzial freuen – doch es gibt ein großes Problem.

BVB erwartet bei Cutuk heftige Konkurrenz

Denn der BVB ist nicht der einzige europäische Topklub, dem Interesse an dem kroatischen Stürmer nachgesagt wird. Unter anderem Juventus Turin soll stark an ihm baggern und erst vor wenigen Monaten mit einem Angebot abgeblitzt sein. Der BVB soll im Rennen um Cutuk aber gute Karten haben.

Für den Spieler müsste man in Dortmund jedoch tief in den Geldbeutel greifen. Denn Cutuks Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Angesichts der finanziellen Ressourcen des BVB dürfte die Ablösesumme jedoch das kleinste Problem im Poker um den Kroaten darstellen.