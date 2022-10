Borussia Dortmund: Ex-BVB-Juwel am Boden – er erleidet erneut schweren Rückschlag

Borussia Dortmund ist bekannt dafür junge Talente früh zu entdecken und Top-Stars weiterzuentwickeln. Allerdings schaffen nicht alle Talente den Durchbruch beim BVB und nehmen so den Umweg über andere, eher mittelklassige Vereine in Europa.

Ein prominentes Beispiel, welches es so sogar bis in die Premier League geschafft hat, ist Alexander Isak. Der Schwede wechselte im Sommer zu Newcastle United, wird seit seinem dritten Spiel allerdings mit einer Verletzung außer Gefecht gesetzt. Nun hat der Stürmer von Borussia Dortmund auf seinem Weg zurück auf dem Platz einen herben Rückschlag erlitten.

Borussia Dortmund: Herber Rückschlag für Ex-Talent Isak

Erst in diesem Sommer ist Alexander Isak von Real Sociedad San Sebastian zu Newcastle United gewechselt. Seit seinem dritten Spiel laboriert der Schwede allerdings an Oberschenkelproblemen. Seine für diese Woche angesetzte Rückkehr in den Trainingsbetrieb fällt allerdings in Wasser. Der Grund: Isak hat offenbar weiterhin Probleme mit dem lädierten Oberschenkel.

Das könnte dich interessieren: Erling Haaland: Beraterin packt aus – DAS ist das Erfolgsrezept des Ex-BVB-Stars

Sein Trainer Eddie Howe bestätigte, dass Isak dem Klub noch „eine Weile“ fehlen werde. Dabei würde er auch „wahrscheinlich nicht“ vor der Weltmeisterschaft wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können. Laut der „Daily Mail“ soll die alte Verletzung des Schweden immer noch Probleme machen.

Borussia Dortmund: Ex-Star wurde zum Newcastle-Rekordtransfer

Alexander Isak kam im Januar 2017 von AIK Solna zu Borussia Dortmund. Für viele Experten und Fans galt der junge Schwede damals als der nächste Zlatan Ibrahimovic. Den großen Vorschusslorbeeren konnte der heute 23-Jährige allerdings nie gerecht werden.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Kurz nach der Entlassung – Ex-BVB-Coach winkt direkt neuer Job

Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland zog es den Schweden weiter in die Niederlande, wo er bei Willem II Tilburg ein halbes Jahr auf Leihbasis spielte. Anschließend wechselte Isak zu Real Sociedad, bevor es ihn im August diesen Jahres zu Newcastle United gezogen hat. Bei den Engländern ist er mit einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte.