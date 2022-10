Borussia Dortmund: Kurz nach der Entlassung – Ex-BVB-Coach winkt direkt neuer Job

Seit seiner Entlassung bei Borussia Dortmund sucht er die Konstanz. Doch auch bei seiner neuesten Station wurde er direkt wieder entlassen.

Die Rede ist von Peter Bosz, dem ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund. Der Niederländer wurde nach einem verkorksten Start beim französischen Erstligisten Olympique Lyon entlassen. Jetzt winkt dem Ex-BVB-Coach aber auch schon wieder der nächste Job.

Borussia Dortmund: Ex-Coach vor neuer Aufgabe

Im Mai 2021 übernahm Peter Bosz Olympique Lyon. Nach etwas mehr als einem Jahr im Amt musste der Trainer am 9. Oktober seinen Spind beim siebenfachen französischen Meister räumen. Zu dem Zeitpunkt belegte der Traditionsverein den 9. Platz in der Liga und würde die Teilnahme am Europapokal verpassen.

Daher reagierte der Klub und entließ den ehemaligen BVB-Coach. Doch Bosz braucht sich keine Sorgen um seine Zukunft zu machen. Dem 58-Jährigen winkt bereits der nächste Job.

Laut der „Telegraph“ und „The Athletic“ steht Bosz bei den Wolverhampton Wanderers als Top-Kandidat für die Nachfolge von Bruno Lage. Eigentlich sollte Wunschtrainer Julen Lopetegui, der beim FC Sevilla entlassen wurde, dort übernehmen. Doch der Spanier sagte ab.

Borussia Dortmund: Bosz in die Premier League?

Für Bosz wäre es nach Stationen in seiner Heimat, Israel, Deutschland sowie Frankreich der erste Posten auf der Insel. So wollen die Verantwortlichen von den Wolves zunächst den Markt final sondieren und anschließend konkrete Gespräche mit einer vorab definierten Rangfolge führen, heißt es in den Berichten.

Der Ex-BVB-Coach sei aktuell auf der Pole-Position. Ein erster Austausch soll ebenfalls stattgefunden haben. Neben Bosz werden auch Nuno Espirito Santo und Queens Park Rangers-Coach Michael Beale gehandelt. Bei Letzterer dürfte es schwer werden, da er noch einen laufenden Vertrag bis 2025 hat und damit zu teuer wäre.