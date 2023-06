Borussia Dortmund: Juve-Juwel vor wegweisender Entscheidung – hat der BVB ihn im Visier?

Zentrales Mittelfeld, jung und noch kein Weltstar – seit dem der Abgang von Jude Bellingham feststeht, tauchen unzählige Spieler mit diesem Profil im Dunstkreis von Borussia Dortmund auf. Das nächste Talent, dass mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, heißt Nicolo Rovella.

Borussia Dortmund soll laut italienischen Medienberichten ein Auge auf den 21-Jährigen von Juventus Turin geworfen haben und ein Angebot vorbereiten. Unklar ist allerdings, wie Juve mit seinem Top-Talent plant.

Borussia Dortmund: Nächstes Juwel im BVB-Visier

Felix Nmecha, Edson Alvarez, Martin Zubimendi – die Liste an zentralen Mittelfeldspielern, die bei Borussia Dortmund im Gespräch sind, könnte man wohl fast endlos so weiterführen. Ein neuer Name auf der Liste ist Nicolo Rovella von Juventus Turin.

Der 21-Jährige wechselte 2021 für stolze 26 Millionen Euro von Genau zu Juventus Turin. Im Anschluss folgte erst eine Leihe zurück zu Genau und dann zu AC Monza. Dort stand der 21-Jährige in dieser Saison in 25 Spielen auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor und zwei Vorlagen. Im Sommer kehrt er nun zu Juventus Turin zurück.

BVB an Rovella interessiert?

Unklar ist allerdings noch, ob Rovella auch bei Juventus bleibt. Laut „Tuttosport“ habe er durchaus gute Chancen, sich nun endlich bei den Turinern durchzusetzen. Aber: Juve prüfe auch ein mögliches Angebot von Borussia Dortmund. Demnach laufen zwar noch keine Verhandlungen, die Dortmunder sollen aber durchaus interessiert sein.

Rovellas Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2026. Nur schwer vorstellbar, dass der BVB bereit ist, für Rovella tief in die Tasche zu greifen. Denkbar wäre wohl eher ein Leihgeschäft. Heiß ist das Gerücht bislang ohnehin nicht.