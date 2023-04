Borussia Dortmund: Talent überzeugt in Schwarzgelb – geht er bald GEGEN den BVB auf Torejagd?

Während die Profis von Borussia Dortmund nach dem peinlichen 3:3-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart enttäuschten, gab es bei der U23 der Schwarzgelben den nächsten wichtigen Erfolg. Die Reservemannschaft konnte in der 3. Liga einen wichtigen Sieg einfahren und kommt somit dem Klassenerhalt ein Stück näher.

Einen großen Anteil am Sieg hatte dabei Justin Njinmah. Das Talent des SV Werder Bremen ist noch bis zum Saisonende bei der U23 von Borussia Dortmund und könnte in der kommenden Spielzeit dann gegen den BVB auf Torejagd gehen.

Borussia Dortmund: Talent blüht immer mehr auf

Beim Schlusslicht SV Meppen avancierte sich Justin Njinmah mit einem Traumtor aus der Distanz zum Matchwinner. Es war der bereits zehnte Saisontreffer für die 22-jährige Leihgabe des SV Werder Bremen. Bis zum Sommer ist der Youngster noch bei Borussia Dortmund. Was passiert danach mit ihm?

Der BVB besitzt angeblich eine Kaufoption in Millionenhöhe für Njinmah, deren Nutzung im Winter noch als unwahrscheinlich galt. Seit der Rückrunde konnte sich der Angreifer stets entwickeln und wird immer mehr zum Goalgetter. „Er hat gute Anlagen und er wird Bundesligaspieler, da bin ich sicher“, kündigte sein Trainer Jan Zimmermann bei „MagentaSport“ geheimnisvoll an.

Die Frage wäre dann nur: Für welchen Verein in der Bundesliga würde Njinmah auf Torejagd gehen?

Geht Njinmah bald gegen den BVB auf Torejagd?

Der Youngster selbst macht keinen Hehl daraus, dass er gerne bei Borussia Dortmund bleiben und in der kommenden Saison für die Profis auflaufen möchte. Im vergangenen Herbst debütierte Njinmah gegen RB Leipzig (0:3) und durfte immerhin 21 Minuten ran.

Borussia Dortmund: Justin Njinmah ist in Top-Form. Foto: IMAGO / Eibner

„Ich versuche immer, wenn ich hier bin, Gas zu geben. Den Rest müssen Edin Terzic und Co. entscheiden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich wieder häufiger im Kader bei den Profis bin“, sagte der Offensivmann kürzlich. Für den Saisonendspurt der 3. Liga wird der Stürmer aber weiterhin bei der U23 bleiben, damit der Klassenerhalt gelingt.

Was danach im Sommer passiert, wird sich zeigen. Auch der SV Werder Bremen wird die Situation um die Leihgabe sicherlich genau verfolgen. Bei solch guten Leistungen darf er sich auch dort Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Dann könnte er in der kommenden Spielzeit tatsächlich auf seinen Ex-Klub BVB in der Bundesliga treffen.