Borussia Dortmund: Herber Rückschlag für Bald-Transfer! Er wird zur tragischen Figur

Während bei Borussia Dortmund der Saisonendspurt ansteht, richtet sich bei vielen Fans der Blick auf die Zukunft. Denn einen Transfer hat der BVB bereits getätigt und bei ihm leckt man sich schon die Finger.

Justin Lerma hat für Borussia Dortmund noch keine einzige Sekunde gespielt und macht den Fans aber jetzt schon große Hoffnungen. Das Top-Talent erlebte jetzt aber bittere Tage und wurde sogar zur tragischen Figur.

Borussia Dortmund: Nackenschlag für Bald-Transfer

Nicht in diesem Sommer, sondern erst ab 2026 darf Justin Lerma für Borussia Dortmund auflaufen. Im vergangenen Jahr hat der BVB ihn mit einem Vorvertrag ausgestattet. Sobald er volljährig ist, wechselt er zum Revierklub. Bis dahin schauen sich sowohl die Bosse als auch die Fans ganz genau an, wie der Ecuadorianer sich so anstellt.

Auch interessant: Borussia Dortmund hat das Nachsehen: Begehrter Star vor Wechsel zur Konkurrenz

Neben Vereinsspielen für Independiente del Valle aus Ecuador ist Lerma auch für die Junioren-Nationalmannschaften unterwegs. Bei der U17-Südamerika-Meisterschaft fing es für ihn hoffnungsvoll an, danach folgten einige bittere Rückschläge.

Die Gruppenphase beendeten Lerma und Ecuador auf einem enttäuschenden dritten Platz, der nicht mehr fürs Halbfinale gereicht hatte. Stattdessen ging es jetzt nur noch um die Plätze 5 bis 8. Wird man mindestens siebter, qualifiziert man sich für die U17-Weltmeisterschaft. Für den baldigen BVB-Profi gab es nun den nächsten Nackenschlag.

Lerma wird zur tragischen Figur

Gegen Paraguay wurde es für Ecuador und Lerma dramatisch. Nach 90 Minuten waren keine Tore gefallen, es ging direkt ins Elfmeterschießen. Die ersten sechs Schützen trafen alle, dann war der baldige Spieler von Borussia Dortmund an der Reihe. Lerma setzte die Kugel meterweit übers Tor und war am Boden zerstört.

Paraguay machte dagegen alle fünf Elfmeter sicher und wird jetzt gegen Argentinien um den fünften Platz kämpfen. Lerma und Ecuador bekommen es dagegen erneut mit Bolivien zu tun und wollen den siebten Rang holen. Gegen die Boliver gab es schon in der Gruppenphase ein Aufeinandertreffen, das man mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Lerma wird dann alles versuchen, seinen verschossenen Elfmeter wieder wettzumachen. Die BVB-Fans werden sich seine Leistungen weiterhin ganz genau anschauen, ehe er im kommenden Jahr dann ein Teil des Teams sein wird.