Borussia Dortmund: Erster Neuzugang! BVB bedient sich bei Bundesliga-Konkurrenz

Mit der Verletzung von Thomas Meunier ist bei Borussia Dortmund eine Position zu einer Problem-Baustelle geworden. Deshalb hat der BVB reagiert und jetzt einen Rechtsverteidiger verpflichtet.

Laut mehreren Medienberichten soll sich Borussia Dortmund Julian Ryerson von Union Berlin geschnappt haben. Der BVB zahlt eine Ablöse für den Abwehrspieler.

Borussia Dortmund reagiert auf Verletzung

Ausgerechnet auf den defensiven Außen, sowieso schon eine Problemzone, beklagte Edin Terzic noch vor dem Ende der Winterpause einen Ausfall: Thomas Meunier. Der Belgier verletzte sich im Trainingslager und wird voraussichtlich noch mehrere Wochen ausfallen. Damit verpasst er einige wichtige Partien in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League.

Weil die Position beim BVB mittlerweile zu einem großen Problem geworden ist, musste ein Ersatz her. Wie Sky und weitere Medien berichten, haben die Schwarzgelben Julian Ryerson von Ligakonkurrent Union Berlin verpflichtet.

Fünf Millionen Euro zahlt Dortmund an Ablöse für Ryerson, der einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschreibt.

BVB bedient sich bei Ligakonkurrent

Schon am Sonntag (22. Januar) könnte der Rechtsverteidiger sein BVB-Debüt gegen den FC Augsburg feiern.

Borussia Dortmund hat wohl Julian Ryerson (r.) verpflichtet. Foto: imago

Ryerson war 2018 nach Berlin gewechselt und absolvierte seither 109 Pflichtspiele für die Köpenicker. Dabei erzielte er drei Tore und gab drei Vorlagen. In dieser Bundesliga-Saison stand er in 13 von 15 Spielen auf dem Rasen und kam sowohl als Linksverteidiger als auch im linken und rechten Mittelfeld zum Einsatz. Für die norwegische Nationalmannschaft bestritt er bislang in 15 Länderspiele.

Ob es bei diesem einzigen Transfer bleibt? Bis zum 31. Januar 2023 um 18 Uhr hat Borussia Dortmund noch Zeit, um weitere neue Spieler zu verpflichten. Denn zu diesem Zeitpunkt endet dann das Winter-Transferfenster in Deutschland.