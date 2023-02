Borussia Dortmund: Der Sancho-Trick klappt wieder! Juwel unterschreibt langfristig

Er gilt eins der größten Juwele in der renommierten Talentschmiede von Borussia Dortmund. Jetzt scheint klar: Auch der große Sprung zu den Profis soll beim BVB gelingen.

Mit dem Trick, der schon bei Jadon Sancho und anderen Supertalenten klappte, hat Borussia Dortmund jetzt auch Julian Rijkhoff an sich gebunden. Nun verkündete der BVB die langfristige Vertragsverlängerung mit dem Rohdiamant.

Borussia Dortmund: Julian Rijkhoff verlängert

Schon die Verpflichtung sorgte für Aufregung. Als Dortmund vor zwei Jahren den 16-Jährigen aus der Amsterdam-Jugend abwarb, mussten sich die Ajax-Bossen einiges anhören. Die Fans des holländischen Rekordmeisters waren sich sicher: Dieses Juwel hätte man unter allen Umständen halten müssen.

Nun verkündet der BVB den nächsten Rijkhoff-Coup. Am Freitag meldete der Klub feierlich die Vertragsverlängerung des Talents. „Julian hat sich in unserem Nachwuchsleistungszentrum sehr positiv entwickelt und ist fester Bestandteil der niederländischen U18-Nationalmannschaft. Wir sind froh, in ihm weiterhin einen Mittelstürmer im Kader zu haben, der konsequent Tore schießt und über eine ausgezeichnete Perspektive verfügt“, sagt Nachwuchs-Direktor Lars Ricken.

BVB nutzt wieder den Sancho-Trick

Bei diesem Coup bediente sich der BVB erneut dem alten „Sancho-Trick“. Bei Minderjährigen gelten strikte Vertrags-Regeln. Die Fifa-Statuten schreiben vor, dass diese maximal drei Jahre gelten dürfen. Schon 2021 hat Dortmund Rijkhoff aber wohl einen Vertrag gegeben, der sich per Klausel zum erstmöglichen Zeitpunkt – dem 18. Geburtstag – automatisch verlängert. Volljährig wurde Rijkhoff am 25. Januar.

Der klappte nicht nur bei Jadon Sancho, sondern unter anderem auch bei Jude Bellingham, Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna (hier mehr). Julian Rijkhoff wird Borussia Dortmund wohl noch eine ganze Weile erhalten bleiben – und womöglich schon dieses Jahr die erste Profi-Luft schnuppern dürfen.