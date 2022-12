Borussia Dortmund: Fans hoffen auf „Agent“ bei Bellingham-Transfer – muss der BVB vor IHM zittern?

Wie lange hält diese Ehe noch? Jude Bellingham wird bei Borussia Dortmund verehrt. Doch wie lange es ihn im Ruhrgebiet hält, vermag niemand zu sagen. Die Heimat ruft – und die Rufe werden immer lauter. Für Bellingham schrecken die Teams der Premier League auch vor gewaltigen Ablösesummen nicht zurück.

Einer interessierten Vereine soll der FC Liverpool sein. Fans der „Reds“ achten daher sorgfältig auf ein Bild, welches derzeit kursiert. Muss sich Borussia Dortmund Sorge vor einem „Agenten“ aus Liverpool machen?

Borussia Dortmund: Lockt Alexander-Arnold Bellingham?

Anstoß der Spekulationen ist ein Bild, welches Liverpools Trent Alexander-Arnold nach Englands Achtelfinaleinzug teilte. Sportlich spielt der Rechtsverteidiger anders als Bellingham bei England nur eine untergeordnete Rolle. Abseits des Platzes sind die beiden allerdings dicke Kumpel.

„Spaziergang in der Stadt mit meinem Bruder“, schrieb Alexander-Arnold zu einem Bild, welches ihm mit dem Superstar von Borussia Dortmund zeigt. Die beiden genießen dort offenbar einen freien Abend in Katar.

Fans haben Forderung

Die enge Freundschaft der beiden englischen Stars ist kein Geheimnis. Umso mehr hoffen die Fans des FC Liverpool, dass Alexander-Arnold Bellingham von Borussia Dortmund weglocken kann. „Sag ihm, wie schön ein Spaziergang durch Liverpool ist“, kommentiert ein „Reds“-Anhänger unter dem Bild.

„Bring ihn nach Hause“, fordert ein anderer Fan. „Agent Trent“, meint zudem jemand, der ebenfalls auf einen Liverpool-Wechsel Bellinghams hofft. „Er weiß genau, was er tut“, heißt es zudem von einem Fan, der seinen Kommentar um einen Detektiv-Emoji ergänzt.

Borussia Dortmund droht Tauziehen

Obwohl Bellingham in Dortmund noch bis 2025 Vertrag hat, droht in den kommenden Monaten ein Tauziehen. Der 19-Jährige ist eines der heißesten Eisen im europäischen Fußball. Sein Alter und die Vertragslage könnten Borussia Dortmund eine dreistellige Millionenablöse einbringen.

Weitere Nachrichten für dich:

Bei der Weltmeisterschaft in Katar spielt der Mittelfeldspieler jedenfalls groß auf. Im ersten Spiel erzielte er seinen ersten Treffer für die Nationalmannschaft. In der Heimat wird er umjubelt. Alle hoffen, dass er in Zukunft „zu Hause“ spielt.