Jude Bellingham: Transfer-Guru enthüllt neue Transfer-Details! Gibt der BVB nun doch nach?

Dass Jude Bellingham Borussia Dortmund nach der Saison verlassen wird, gilt als nahezu beschlossene Sache. Da wird wohl auch die mögliche Meisterschaft nichts mehr dran ändern. Dennoch sind noch Einzelheiten zu klären. Unter anderem für wie viel Millionen der Deal letztlich über die Bühne gehen wird.

Die eigentlich geforderte Summe für Jude Bellingham soll bei etwa 150 Millionen Euro liegen. Alle Angebote, die darunter liegen, wollen die Bosse von Borussia Dortmund eigentlich nicht annehmen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano nun jedoch berichtete, sind beide Vereine auf dem Weg der Einigung. Dabei soll eine niedrigere Ablöse vereinbart werden, als zunächst verlangt.

Jude Bellingham: Bekommt der BVB doch keine 150 Millionen?

Es bleibt ein Hin und Her. Für wie viel Millionen verlässt Jude Bellingham Schwarz-Gelb denn nun? Zunächst standen 120 Millionen im Raum, dann hieß es, dass man eigentlich 150 Millionen Euro als Sockelablöse haben möchte. Die tatsächliche Summe könnte aber letztlich unter beiden Summen liegen. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, nähern sich beide Klubs stark an. Eine Einigung könnte schon kommende Woche folgen. Demnach soll die Ablösesumme um die 100 Millionen Euro betragen. Zu dieser Summe würde dann noch Bonuszahlungen kommen.

Vergangene Woche wurde darüber berichtet, dass eine Delegation rund um Reals Chefverhandler Jose Angel Sanchez zu Verhandlungen in Dortmund war und die Spanier den Deal möglichst schnell abschließen wollen. In den kommenden Tagen wird eine Einigung jedoch nicht erwartet. Real respektiert das Titel-Rennen des BVB und möchte dem Revierklub den vollen Fokus auf die Meisterschaft lassen. Nach dem letzten Spieltag und den möglichen Feierlichkeiten in den Tagen darauf werden die Verhandlungen wohl frühestens wieder Ende der kommenden Woche aufgenommen.

Dann könnte es allerdings schnell gehen. Real und Bellingham sind sich schon seit einigen Wochen einig. Der Shootingstar soll einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Der letzte Schritt ist eine Einigung beider Vereine. Da der BVB und der spanische Rekordmeister jedoch eine gute Beziehung zueinander haben und Florentino Perez, Präsident der Königlichen, und Hans-Joachim Watzke sich sehr schätzen, ist ein Abschluss des Deals nur noch Formsache.

Kein Spiel mehr für Schwarz-Gelb?

Der Fokus für Bellingham und den BVB liegt derzeit ausschließlich auf Samstagnachmittag. Mit dem Meistertitel würde sich der Briten mit einem großen Knall verabschieden. Doch ob der 19-Jährige auch noch einmal die Chance bekommt, obendrein mit einem Tor zu gehen, ist derzeit unklar. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hatte er Dortmunder einen Schlag auf das rechte Knie bekommen. Seither plagen ihn Schmerzen. Das Auswärtsspiel in Augsburg verpasste er schon, ein Einsatz gegen Mainz steht noch auf der Kippe. Zwar verriet sein Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass er den Mittelfeld-Star in jedem Fall mit in den Kader nehmen werde. Ob es für einen Einsatz reicht, müsse man hingegen noch abwarten.

Erst Meisterschaft, dann Mega-Wechsel – so in etwa dürften die Pläne von Jude Bellingham aussehen. Letzteres scheint derweil schon klar, den Meistertitel gilt es am Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) fix zu machen. Alle BVB-Fans hoffen natürlich, dass sie ihren Superstar noch ein letztes Mal auf dem Rasen begrüßen und bestenfalls sogar ein Tor von ihm bejubeln dürfen.