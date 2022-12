Borussia Dortmund: Klub-Legende schießt scharf gegen BVB-Star Bellingham – „Wenn er damit aufhört“

Dass Jude Bellingham mit seinen gerade einmal 19 Jahren zu den absoluten Top-Stars gehört, dürfte vielen klar sein. Das Talent von Borussia Dortmund ist daher auch heiß begehrt.

Doch der Youngster muss immer wieder Kritik einstecken. Dieses Mal von einer Klub-Legende von Borussia Dortmund, der von einer Sache des BVB-Stars besonders genervt ist.

Ob bei Borussia Dortmund oder mit der englischen Nationalmannschaft – Jude Bellingham zeigt immer wieder seine Klasse. Jüngst flog er mit England im Viertelfinale der WM 2022 in Katar raus, aber dennoch erwartet ihn eine rosige Zukunft. Das ist aber schon seit rund zwei Jahren klar, seitdem der 19-Jährige für den BVB aufläuft.

Neben viel Lob gibt es für Bellingham aber auch Kritik. So beispielsweise vom früheren deutschen Nationalspieler und der BVB-Legende Michael Rummenigge. In seiner „Sportbuzzer“-Kolumne betonte der 58-Jährige, dass er sogar noch Entwicklungspotenzial bei Bellingham sehe.

So müsse das Talent „an einigen Schwächen arbeiten – denn trotz seiner enormen Qualität gibt es ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen“, erklärt Rummennige und zählt diese Makel auf.

BVB-Star soll aufhören „zu lamentieren“

„Wenn er damit aufhört, zu lamentieren, nach Fouls zu lange am Boden zu bleiben und weniger den Dialog mit den Zuschauenden zu suchen, wäre er noch besser“, stellte Rummenigge klar.

Nichtsdestotrotz sei er von Bellingham begeistert, dem alle Türen offenstehen. Besonders bei der WM habe das Talent ihn „einmal mehr beeindruckt.“ Geht es nach Rummenigge, könne der Engländer schon jetzt bei einem Top-Klub spielen. An einem Transfer im Winter glaube er nicht, aber kann sich auch „nicht vorstellen“, dass der Leistungsträger in der kommenden Saison in Dortmund bleibe.

FC Liverpool, Manchester City, FC Chelsea und Real Madrid sollen an dem Juwel interessiert sein. Für den BVB dürfte bei einem Transfer eine Mega-Ablöse rausspringen.