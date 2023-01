Borussia Dortmund: Mitspieler gratulieren Bellingham – der traut dem Braten nicht: „Was geht hier vor sich?“

Wie in jedem Jahr wurde auch für diese Saison das „Team des Jahres“ im Fußball-Simulationsspiel FIFA 23 von EA Sports bekanntgegeben. Anders als in allen anderen Ausgaben des Videospielklassikers wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ein Spieler von Borussia Dortmund ins beste Team 2022 gewählt.

Alle Fußballfans auf der Welt konnten aus einem Pool von 100 nominierten Spielern ihre elf besten von 2022 auswählen. Unter diesen waren mit Gregor Kobel, Niklas Süle und Jude Bellingham auch drei Akteure von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Bellingham erhält besondere Auszeichnung

Jude Bellingham wurde als erster Spieler in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund in die Mannschaft des Jahres im Fußball-Simulationsspiel „FIFA23“ von EA Sports gewählt. In einem Video, was der BVB auf seinen Vereinskanälen hochgeladen hat, ist zu sehen, wie der Engländer die Auszeichnung erhält. Bei der Art und Weise haben sich die Social-Media-Verantwortlichen etwas Besonderes überlegt.

Übergeben wurde Bellingham der Preis in Form einer kleinen Trophäe auf dem Trainingsgeländer der Dortmunder in Brackel bei einem üblichen Content-Tag. Zuerst musste der junge Engländer Werbung für die asiatischen Partner machen. Dabei musste er unwissend über die Bedeutung den Satz „Hen Gao Xin Ru Xuan“ sprechen, der so viel bedeutet wie: „Ich bin glücklich, auserwählt worden zu sein! (für das Team des Jahres)“.

Borussia Dortmund: Mitspieler überraschen Bellingham

Im Anschluss ist zu sehen, wie Bellingham in Richtung der Umkleide der Borussen geht. Im Flur fängt ihn schon Niklas Süle mit einem „Herzlichen Glückwunsch“ ab. Seine Frage nach dem „weshalb?“ ließ der Nationalspieler unbeantwortet. Wenige Sekunden später steht auch Patrick Owomoyela vor ihm und gratuliert ihm.

Endlich in der Kabine angekommen öffnet der Nationalspieler einen Koffer, den er für die Kameramänner tragen musste. In diesem befindet sich allerdings nicht wie angenommen Kamera-Equipment, sondern die Trophäe für das Team des Jahres. „Niemals“ sagt der Engländer überrascht, als er seinen Preis erhält, ehe er von einer Konfettikanone seiner Mitspieler beschossen wird. Im Anschluss bedankt er sich für die Auszeichnung bei den Fans, die ihn in das Team gewählt haben. Als BVB-Ikone Owomoyela im Video dann meint, dass er der erste Borusse sei, der diese Auszeichnung erhält, wird ihm die Bedeutung der Auszeichnung nochmal mehr bewusst.