Jude Bellingham: Top-Klub droht Horror-Szenario – tut sich der BVB-Star das wirklich an?

Die Zukunft von Jude Bellingham ist auch nach der Länderspielpause noch nicht geklärt. Noch immer ist offen, ob und wenn ja, wohin der BVB-Star wechselt. Immer wieder gibt es Gerüchte über mögliche Vereine, über angebliche Ablösesummen – eine Entscheidung lässt jedoch weiterhin auf sich warten.

Für einen Verein rückt ein Transfer von Jude Bellingham ohnehin in weiter Ferne. Der FC Liverpool rennt weiterhin seinen Erwartungen hinterher und droht, die Champions League tatsächlich zu verpassen. Diese dürfte eine Grundvoraussetzung für eine Verpflichtung des jungen Dortmunders sein.

Jude Bellingham: Keine Chance im Top-Spiel

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool bleibt die Saison eine bescheidene. Auf Platz acht stehend hat der LFC sieben Punkte Rückstand auf Platz vier. Zwar haben die Reds noch ein Spiel weniger als die Tottenham Hotspurs, doch eine Qualifikation für die Champions League steht momentan akut auf der Kippe. Nach enorm erfolgreichen Spielzeiten in den letzten Jahren durchläuft Jürgen Klopp erstmals in seiner Zeit auf der Insel eine echte Leistungs- und Ergebniskrise. Vor allem auswärts enttäuscht das Team vom Ex-BVB-Coach immer wieder.

So auch am vergangenen Samstag im Spitzenspiel der Premier League. Bei Manchester City hatte die Reds trotz früher Führung im Großen und Ganzen keine Chance gegen das Starensemble von Pep Guardiola. Am Ende stand ein 1:4 aus Liverpooler Sicht, das durchaus höher ausfallen hätte können. Die Citiziens hatten zahlreiche gute Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Es war erneut eine enttäuschende Vorstellung, die zu keinem Zeitpunkt an die Leistungen der vergangenen Jahre erinnerte.

Elf Spieltage vor Schluss rutschte das Klopp-Team auf Platz acht ab. Die Champions League-Gruppenphase könnte in der kommenden Saison also tatsächlich ohne den englischen Traditionsverein stattfinden. Das wäre nicht nur eine große Überraschung, sondern auch eine riesige Enttäuschung, die enorme Auswirkungen auf den Transfer-Sommer der Reds haben könnte. Angesichts der aktuellen Saison wird der LFC neue Spieler verpflichten wollen und müssen.

Keine Königsklasse, kein Bellingham?

Ein ganz großer Name bei den Transferplanungen der Reds ist natürlich Jude Bellingham. Die Personalie Bellingham schwirrt schon lange über der Anfield Road. Der junge Brite soll vom BVB kommen und das große Mittelfeld-Problem der Reds beheben. Die Verantwortlichen sollen die Mittelfeld-Reihe als größte Baustelle ausgemacht haben. Für einen Transfer des Borussen ist die Champions League jedoch fast schon Pflicht. Der junge Brite möchte in jedem Fall in der Königsklasse spielen und womöglich dort sogar um den Titel mitkämpfen. Dies scheint in Liverpool im nächsten Jahr nicht möglich zu sein.

Im Rennen um den Youngster haben Manchester City und Real Madrid dort mehr Argumente vorzuweisen. Eine Entscheidung seitens Bellingham soll demnach aber noch nicht gefallen sein. Sein Fokus liege in erster Linie auf Borussia Dortmund und die verbleibenden Saisonspiele. Ob der 19-Jährige jedoch nach Liverpool wechselt, ohne dort Königsklasse spielen zu können, ist äußerst fraglich und scheint unrealistisch.