Borussia Dortmund: Transfer-Flirt lässt aufhorchen – BVB hört genau hin

Mit dem Transfer von Jude Bellingham hatte Borussia Dortmund alles richtig gemacht. Der heutige Real-Star wechselte in einem jungen Alter zum BVB und wurde zum absoluten Top-Star. Zudem brachte sein Transfer zu Real Madrid auch noch eine monströse Ablösesumme ein.

Nun erhofft sich Borussia Dortmund wohl Ähnliches mit seinem Bruder Jobe. Die Schwarzgelben wollen auch den Briten in die Revierstadt lotsen und zum nächsten Superstar entwickeln. Doch will der Youngster überhaupt zu den Dortmundern wechseln? Jobe Bellingham äußerte sich jetzt zu seiner Zukunft.

Borussia Dortmund: Jobe Bellingham spricht Klartext

Der nächste Bellingham-Hammer bei Borussia Dortmund? Mit Jude Bellingham hat es bereits sehr gut geklappt, jetzt soll auch noch sein jüngerer Bruder in die Revierstadt wechseln. Bei seinem aktuellen Klub AFC Sunderland sorgt der Youngster für viel Aufsehen, weshalb auch der BVB zu den Interessenten gehört.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Wanner-Poker nimmt Fahrt auf – BVB-Plan enthüllt

Nun hat sich Jobe Bellingham erstmals geäußert und ein klares Bekenntnis zu Sunderland abgegeben. „Die Verbindung zwischen uns allen ist enorm, aber ich persönlich spüre einfach die Zuneigung zwischen den Fans, und das gefällt mir. Möge es noch lange so weitergehen“, sagte der 19-Jährige am Wochenende nach dem 3:2-Erfolg gegen Swansea, als er den Siegtreffer nach einer irren Aufholjagd erzielte.

Deutliche Aussagen, wie sehr sich Jobe Bellingham in Sunderland wohlfühlt. Doch im Fußball kann es bekanntlich schnell gehen. Rein sportlich will sich der offensive Mittelfeldspieler tatsächlich nur auf die Saison in der zweiten britischen Liga konzentrieren. Sunderland hat nämlich gute Chancen auf den Aufstieg.

BVB schaut genau hin

Und da wird auch Borussia Dortmund genau hinschauen. Sunderland steht aktuell auf Platz vier und will unbedingt zurück in die Premier League. Sollte der Aufstieg nicht gelingen, ist es gut möglich, dass Jobe Bellingham den Traditionsverein verlassen wird. Bis 2028 hat er noch Vertrag in Sunderland, weshalb hier wohl eine hohe Ablösesumme rausspringen könnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings wird der BVB nicht alleine sein. Im Transfer-Poker um das Talent werden auch viele britische Top-Klubs dabei sein und sich den Zuschlag um Jobe Bellingham sichern wollen. Sebastian Kehl und Co. müssen sich also beeilen und Überzeugungsarbeit leisten.