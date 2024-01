Borussia Dortmund: Autsch! Juwel Bynoe-Gittens enthüllt schmerzhaftes Verletzungs-Detail

Er ist der Durchstarter der Hinrunde bei Borussia Dortmund. Aus seiner Rolle als Pechvogel und Joker ist Jamie Bynoe-Gittens in dieser Saison herausgetreten. Seitdem kommt Trainer Edin Terzic bei der Startelf-Nominierung nicht mehr am jungen Engländer vorbei.

Lange Zeit musste der Flügelflitzer von Borussia Dortmund (hier liest du mehr zum BVB) auf diese Chance warten. Jetzt will er sie nicht mehr nehmen lassen. Was ihn positiv stimmt? Dass eine Verletzung, die ihn seit einigen Jahren begleitete, nun endgültig vergessen ist.

Borussia Dortmund: Zahlreiche Verletzungen

Mit 19 Jahren steht Bynoe-Gittens (hier erfährst du mehr über ihn) gerade erst am Beginn seiner Karriere. Schon jetzt hat er aber eine Verletzungshistorie vorzuweisen, für die manch ein Profi seine ganze Laufbahn braucht. Seit er das Trikot des BVB trägt, verpasste er verletzungsbedingt schon 72 Spiele!

+++ Eine ganze Nation ist in Sorge – BVB-Star wird zum Politikum +++

Probleme machte ihm, seit ihm der Sprung zu den Profis gelang, vor allem die Schulter. Ganze vier Mal fiel er mit diesen Beschwerden seit 2022 aus. Wie er auf der Website von Borussia Dortmund jetzt enthüllt, begleite ihm das Problem schon einige Jahre.

„Ich hatte mit diesem Problem zu kämpfen, seit ich 14 Jahre alt war“, verrät er. „Jetzt ist endlich alles auskuriert. Ich bin topfit und bereit, mich voll und ganz dem Fußball zu widmen.“ Das Gelenk sei stabil und er habe keine Probleme mehr.

Bynoe-Gittens hat Großes vor

Zeit also, sich jetzt dem Sport zu widmen. Und das gelingt bisher gut. In der Liga stand er zuletzt fünf Mal hintereinander in der Startelf. Auch in Mailand war er Teil der Elf, die das Weiterkommen in der Champions League sicherte. Dabei erzielte er auch noch das wichtige Tor zum zwischenzeitlichen 2:1.

Doch auch er weiß, dass es noch viele Bereiche gibt, in denen er sich verbessern kann und muss. Bisweilen neigt Bynoe-Gittens beispielsweise dazu, stur in eine Wand aus Gegnern zu dribbeln, was oft Ballverluste zufolge hat. Um das zu verbessern, studiert er fast täglich Videos von Spielern wie Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo oder auch Ex-Bundesliga-Star Arjen Robben.

Noch mehr News kannst du hier lesen:

„Wie er vom Flügel in die Mitte zieht und schießt, das finde ich heute noch großartig“, sagt das Juwel von Borussia Dortmund über den Ex-BVB-Schreck. „Ich versuche das auch ganz gern, bin aber noch ewig weit von seiner Qualität entfernt. Egal, ich arbeite daran, jeden Tag. Wenn du dich verbessern willst, musst du erkennen, was die anderen besser machen als du.“