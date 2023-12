Borussia Dortmund: Eine ganze Nation ist in Sorge – BVB-Star wird zum Politikum

Hat diese Grätsche ein ganz bitteres Nachspiel? Beim Jahresabschluss gegen Mainz 05 hatte Borussia Dortmund nichts zu feiern. Das 1:1 sorgte einfach nur für Frust. Besonders bitter verlief der Abend aber für Sebastien Haller (hier mehr zu ihm lesen).

Der kriselnde Stürmer war nach einer guten Stunde in die Partie gekommen und wurde dann rüde umgetreten. In der Folge verletzte sich der Profi von Borussia Dortmund. So sehr, dass er aktuell noch immer damit zu kämpfen hat. Genau deshalb bangt jetzt die gesamte Elfenbeinküste um ihn.

Borussia Dortmund: Ausfall beim Afrika-Cup?

Vom 13. Januar bis 11. Februar steigt der Afrika-Cup. Eigentlich hätte das Turnier bereits im vergangenen Sommer stattfinden sollen. Wegen der Wetterlage wurde es aber in den Winter verschoben. Gastgeber ist erst zum zweiten Mal die Elfenbeinküste.

Dementsprechend riesig sind Vorfreude und Erwartung im westafrikanischen Land. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Verletzung Hallers, einer der größten Stars des Landes, für einen schweren Schock sorgte.

Auch kurz nach Weihnachten ist noch immer nicht klar, ob der Angreifer von Borussia Dortmund rechtzeitig fit wird. Eine ganze Nation zittert mit ihrem Spieler – und die neusten Fotos verschärfen die Sorgen.

Haller mit dicker Schiene

Bei einer Benefiz-Veranstaltung war Haller nämlich mit dicker Schiene am linken Fuß und Unterschenkel zu sehen. Würde das Turnier in Kürze beginnen, hätte er wohl keine Chance auf Einsatzzeiten. Für die Ivorer wäre das ein herber Nackenschlag.

Wie die „Bild“ berichtet, hoffen die Ärzte aber, Haller innerhalb von zwei Wochen noch fit zu kriegen. Ob das wirklich gelingt, dürfte sich spätestens beim Auftaktspiel gegen Guniea-Bissau zeigen.

Obwohl er sich bei Borussia Dortmund in einer tiefen Krise befindet, ist Haller für die Elfenbeinküste unverzichtbar. Zuletzt traf er in drei Länderspielen hintereinander. Kein Wunder, dass in der Heimat alle hoffen, dass er rechtzeitig fit wird.