Borussia Dortmund: Juwel spricht schonungslos über düsteren Augenblick – „Ich konnte nichts tun“

Ursprünglich sollte die aktuelle Spielzeit die werden, in der Jamie Bynoe-Gittens seinen Durchbruch bei Borussia Dortmund erlebt. Schon zum Saisonbeginn stellte sich allerdings heraus, dass diese Aufgabe schwieriger werden sollte als angenommen.

Bereits nach dem fünften Spieltag musste der Engländer mit einer Verletzung pausieren. Nun hat der Flügelspieler von Borussia Dortmund über seine Verletzung und den langen Weg zurück auf den Platz gesprochen.

Borussia Dortmund: Gittens spricht über Verletzung

Im „Feiertagsmagazin“ auf dem YouTube-Kanal des BVB vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (04. Februar), hat sich Jamie Bynoe-Gittens zu seiner Verletzung aus dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim geäußert. „Es war ein normaler Zweikampf, aber meine Schulter war hinter mir und dann habe ich sie ausgekugelt“, blickt der Engländer auf den Moment zurück, als er sich im Zweikampf mit Ozan Kabak verletzte. „Ich musste operiert werden“, fügte er dann bei.

Im Anschluss hat Gittens dann erklärt, wie ihm die Rückkehr auf den Platz gelungen ist. „In den ersten zwei Wochen konnte ich wegen den Schmerzen nichts machen. Ich war dann für einen Monat weg, dann habe ich mich langsam zurückgekämpft und habe Schulterübungen im Fitnessstudio gemacht. Im Dezember war ich dann zurück auf dem Rasen“, erklärt der Flügelspieler.

Borussia Dortmund: Gittens-Comeback wichtig für den BVB

Anschließend hat der Engländer erklärt, wie er durch diese schwere Phase gekommen ist. Eine besondere Rolle bei seiner Reha sollen dabei seine Familie und Freunde gespielt haben. „Meine Familie war zwei Wochen hier und hat mir bei den Alltagsdingen geholfen. Meine Freunde haben mich über FaceTime angerufen und gefragt, wie es mir geht“, berichtet der Offensivspieler.

Am ersten Spieltag im neuen Jahr gegen den FC Augsburg hat Gittens dann sein Comeback gegeben und gleich das wichtige Tor zur zwischenzeitlichen 3:2 Führung für die Borussen erzielt. Dafür erntete er vor dem Mainz-Spiel auch Lob von Edin Terzic. „Wie gut er uns tut, hat er nach seiner Einwechslung gezeigt. Er hat die Fähigkeit eins-gegen-eins Situationen in ganz engen Situationen aufzulösen und für uns Torgefahr zu entwickeln. Das hat er schon am Anfang der Saison getan, hat dann in Freiburg getroffen und hat uns mit seinen Fähigkeiten und seiner Qualität sehr gefehlt“, beschreibt der 40-Jährige die Qualitäten von Gittens.