Borussia Dortmund: Sancho-Deal fix – Fans stellen sich jetzt nur eine Frage

Jetzt ist es endlich passiert! Borussia Dortmund wagt es und holt den verlorenen Sohn zurück. Seit Donnerstag (11. Januar) ist klar: Jadon Sancho trägt wieder schwarz und gelb – zumindest für die kommenden sechs Monate.

Die Freude im Umfeld von Borussia Dortmund ist riesig. Der Verein hat angesichts des geringen Investments wenig zu verlieren. Der Payoff ist allerdings, sollte Sancho spielen wie früher, riesig. Nur eine Sache treibt die Fans des Ruhrgebiets-Klubs umher.

Borussia Dortmund: Sancho unterscheibt

Sein Grinsen bei der offiziellen Vertragsunterzeichnung war nicht zu übersehen. Auch für Jadon Sancho markiert die Leihe nach Dortmund das vorzeitige Ende einer monatelangen Leidenszeit. Bei Manchester United war der Flügelflitzer zuletzt in Ungnade gefallen (hier liest du mehr darüber). Der BVB befreit ihn aus der misslichen Lage.

An der Seite von Sebastian Kehl unterschrieb der 23-Jährige seinen Leihvertrag, der bis zum 30. Juni 2024 läuft. „Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen“, erklärte Sportdirektor Kehl voller Vorfreude.

Hat er sie oder nicht?

Auch bei den Fans ist die Verpflichtung natürlich eingeschlagen. Neben der Freude über die Rückkehr beschäftigt sie aber vor allem eine Frage: Hat sich Borussia Dortmund nun eine Ausstiegsklausel sichern können oder nicht?

Während den Verhandlungen variierten die Berichte über dieses Detail extrem. Wie zu erwarten war, machten beide Vereine in ihren jeweiligen Verkündungen dazu keine genaueren Angaben. Die Fans tappen also weiterhin im Dunkeln.

Wie beispielsweise aber Sky berichtet, hat es eine solche Klausel letztlich nicht in den Vertrag geschafft. Damit müsste Sancho Dortmund am Ende der Saison wieder verlassen – was je nach Leistung extrem bitter werden könnte.

Borussia Dortmund: „Nicht so prickelnd“

Ein kleiner Wermutstropfen für alle Schwarzgelben: „Leihe ohne Kaufoption ist natürlich nicht so prickelnd“, schreibt ein Fan auf „X“. „Ohne Kaufoption kein guter Deal für Dortmund“, findet auch ein anderer.