Borussia Dortmund: Shootingstar träumt von Bundesliga-Wechsel – klopft der BVB nun an?

Neben den defensiven Baustellen wollen Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. auch in der Offensive noch nachlegen. In den vergangenen Monaten musste Borussia Dortmund immer mal wieder bittere Transfer-Rückschläge hinnehmen. Kommt nun die große Transfer-Offensive?

Ein Deutsch-Kosovare sorgt in der französischen Ligue 1 derzeit für viel Furore. Edon Zhegrova ist nicht nur sein Land ein großer Hoffnungsträger, dem gebürtigen Herforder wird von vielen Experten eine große Karriere prognostiziert. Setzt er diese eventuell sogar bei Borussia Dortmund fort?

Borussia Dortmund: Lille-Star vor Wechsel nach Deutschland?

Dribbelstark, eine hervorragende Technik und ordentlich Tempo – das Gesamtpaket von Zhegrova kann sich sehen lassen und ist für so manchen Verteidiger ein wahrer Albtraum. Der Rechtsaußen hat sich mit auffälligen Leistungen in den vergangenen Monaten einen Namen im europäischen Fußball gemacht – die Top-Klubs sollen laut diverser Medienberichte schon jetzt Schlange stehen.

Sein Name ist derzeit in aller Munde und in der Zukunft möchte er in Deutschland für Furore sorgen. Klopft nun Borussia Dortmund bei ihm an? Foto: IMAGO/PanoramiC

Laut „Sky“ träume der Akteur selbst allerdings von einem Wechsel in die Bundesliga. Zhegrova begann seine Karriere in Belgien und machte nach seinem Wechsel zum FC Basel erstmals auf sich aufmerksam. Im Sommer 2022 zog es ihn für knapp sieben Millionen Euro zum OSC Lille. Dort reifte er zum Leistungsträger und Shootingstar.

In der laufenden Saison sammelte er bereits 13 Torbeteiligungen. Er ist einer der Gründe, warum Lille dieses Jahr wieder ganz oben mitspielt und auch international durchaus erfolgreich ist. Doch nun könnte er wechseln, denn einem Transfer im Winter soll er nicht abgeneigt sein.

Dribbelstarker Offensiv-Akteur für Schwarz-Gelb?

Sein Spielertyp und sein Spielstil dürfte für so manchen Top-Klub interessant sein. Auch für den BVB, der in der Vergangenheit immer wieder nach genau solchen Spielern Ausschau gehalten hatte. Der 24-Jährige kann sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen, am liebsten zu einem „Top fünf Klub“, heißt es bei „Sky“.

Für einen möglichen Wechsel müsste man wohl um die 17 – 20 Millionen Euro bezahlen. Sein Marktwert beläuft sich derzeit auf knapp zehn Millionen Euro. Aufgrund seines enormen Potenzials wären aber wohl auch 20 Millionen noch gut investiertes Geld.