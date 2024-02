Borussia Dortmund: Fan konfrontiert Sancho – er will nur eine Sache wissen

Bei Borussia Dortmund wechseln sich gute und schlechte Laune beinahe wöchentlich ab. Nach dem 3:0 gegen Freiburg (einem der vielleicht besten BVB-Bundesliga-Spiele der Saison) ist erstmal wieder Sonnenschein. Und schon schauen auch alle Fans wieder optimistischer in die Zukunft.

Die Trainingseinheiten von Borussia Dortmund sind, sofern möglich, zahlreich von Zuschauern besucht. Dabei steht auch der direkte Kontakt zwischen Spielern und Fans im Vordergrund. Als ein Anhänger nun mit Jadon Sancho sprach, sah er seine Chance.

Borussia Dortmund: Sancho wieder glücklich

Zwar jubelte er mit seinen Mitspielern, doch insgeheim dürfte sich Jadon Sancho nach dem Spiel gegen Freiburg mächtig geärgert haben. Nach überstandener Krankheit kam er in der Schlussphase als Joker in die Partie – und verpasste gleich mehrere Möglichkeiten, sein erstes Tor seit seiner Rückkehr zu erzielen.

Dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass der englische Flügelflitzer seit seiner Leihe nach Dortmund schon wieder ein ganz anderes Gesicht als in Manchester zeigt. Unlängst sprießen die Gerüchte um einen Verbleib über den Sommer hinaus aus dem Boden. Ein Fan von Borussia Dortmund fragte bei Sancho jetzt nach.

Fan fragt Sancho nach Verbleib

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, ereignete sich das Gespräch schon beim Samstagstraining nach dem Sieg gegen Freiburg. Demnach habe der Anhänger Sancho ganz direkt gefragt: „Bleibst du in Dortmund?“

Sancho ist der Liebling der Fans.

Vor den TV-Kameras sind Fußballspieler geschulte Medienprofis, wissen genau, was sie in welche Situation sagen dürfen. Die Hoffnung, den Spieler auf dem falschen Fuß erwischt zu haben, erfüllte sich aber nicht. „Wir werden sehen, was passiert“, entgegnete der 22-Jährige lediglich.

Borussia Dortmund: Millionen-Umbruch?

Es bleibt also abzuwarten, wann der erste Dominostein des Dortmunder Transfer-Sommers fällt. Neben Sancho würden Fans und Verein auch Ian Maatsen nur allzu gerne direkt behalten. Allerdings hat man für keinen der Spieler eine Kaufoption.

Maatsen soll in seinem Chelsea-Vertrag immerhin eine allgemeingültige Ausstiegsklausel verankert haben. Für bis zu 40 Millionen Euro könnte er wechseln. Eine Summe, die Borussia Dortmund bisher noch nie bezahlt hat.