Borussia Dortmund: Jadon Sancho erteilt eiskalte Absage – BVB hört ganz genau hin

Bei Borussia Dortmund gefeiert, bei Manchester United gescheitert. Nach dem Zoff mit Trainer Erik ten Hag ist das Aus des Flügelstars wohl besiegelt. Schon im Winter soll er die „Red Devils“ verlassen.

Kommt es zur Rückkehr zu Borussia Dortmund? Der BVB soll Interesse haben, die Zahl der Konkurrenten scheint sich aktuell in Grenzen zu halten. Und: Eine erste Absage soll Jadon Sancho bereits verteilt haben.

Borussia Dortmund: Kommt Jadon Sancho zurück?

Bei Manchester United geht es für Jadon Sancho nicht mehr weiter. Das scheint mit der Suspendierung endgültig klar. Seit er vor zwei Jahren aus Dortmund zurück in die Heimat wechselte, hatte er große Schwierigkeiten, dort Fuß zu fassen. Der Abwärtsstrudel wurde immer schneller, mentale Probleme kamen hinzu – und nun ein wohl alles besiegelnder Zoff mit dem Trainer (hier mehr).

Im Winter will United ihn Berichten zufolge loswerden. Und sei es vorerst zur Leihe. Auch Sancho will mit Blick auf die EM 2024 unbedingt weg. Bislang haben sich offenbar nur drei Klubs intensiver damit beschäftigt, ihn zu holen. Borussia Dortmund, Nottingham Forrest und der saudi-arabische Klub Al-Ettifaq. Einer der dreien ist nun schon wieder raus aus dem Rennen.

Saudi-Klub kassiert Sancho-Korb

Laut übereinstimmenden Medienberichten verschwendet Sancho keinen Gedanken daran, mit gerade einmal 23 Jahren in die Ananas-Liga zu gehen. Schon kurz vor Transferschluss am 7. September hatte der Klub von Trainer Steven Gerrard versucht, ihn per Leihe in die Wüste zu holen. Die Absage, die sich Ettifaq einfing, galt demnach nicht nur für diese Transferphase, sondern auch darüber hinaus.

Das dürfte Borussia Dortmund ganz genau verfolgt haben. Schon länger hält sich das Gerücht, dass der in Manchester unglückliche Jadon Sancho nur zu gerne zum BVB zurückkehren würde. Nun ist die Chance da.