Borussia Dortmund: Irre Wende bei Jadon Sancho! BVB schaut genau hin

Als der verlorene Sohn endlich wieder zur Borussia Dortmund zurückkehrte, gab es bei den Fans Jubelsprünge. Doch Jadon Sancho ist nicht mehr der Jadon Sancho von vor knapp drei Jahren. Der Brite konnte anfangs die Erwartungen nicht erfüllen, ist mittlerweile aber wieder in einer sehr guten Form.

Die Leihgabe von Manchester United hat selbst dafür gesorgt, dass er bei Borussia Dortmund wieder aufblüht. Das wird auch den BVB freuen, der den Flügelflitzer noch bis zum Saisonende bewundern darf. Und was passiert danach?

Borussia Dortmund: Irre Wende bei Jadon Sancho!

Zu seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund flog er ständig an den freien Tagen mit einem Privat-Jet nach England, nun aber gehört er zu den Spielern, die selbst an den trainingsfreien Tagen ackern und viele Übungen absolvieren.

Lesetipp: Borussia Dortmund: Nächster Real-Deal? BVB baggert an Mega-Juwel

Das berichtet die „Sport Bild“ über den 23-Jährigen. Sowohl Sancho als auch die Schwarzgelben wollen alles dafür tun, dass er die Form von 2021 erreicht, die er hatte, bevor er zu Manchester United wechselte. Vor allem im Saisonendspurt könnte der Offensivspieler extrem wichtig werden.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Schließlich geht es bald im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid und in der Bundesliga will der Klub den 4. Platz verteidigen, um auch im kommenden Jahr an der Königsklasse teilnehmen zu können.

Hoffnung auf Verbleib?

Das Training bei Borussia Dortmund soll maßgenau auf Sancho zugeschnitten werden. Dabei haben die Trainer beim BVB die alten Fitness-Daten geholt, um diese mit den aktuellen zu vergleichen, heißt es in dem Bericht. Dadurch könnte sich erschließen, wie stark die Belastung in dieser Saison sein kann. Bei Manchester United kam Sancho Ende des vergangenen Jahres für mehrere Monate nicht zum Einsatz.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Leihe von Sancho wird immer wichtiger. Im Mai soll es die ersten Gespräche zwischen den Dortmundern und den Verantwortlichen von Manchester United geben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wird hoffen, einen weiteren Sancho-Deal zu schließen. Die wohl wahrscheinlichste Variante soll eine erneute Leihe sein. Ob die „Red Devils“ da mitmachen werden?