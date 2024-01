Borussia Dortmund: Kehl enthüllt Sancho-Detail – und zerstört damit sofort alle Fan-Hoffnungen

Die Fans hatten lange darauf gewartet, jetzt ist es offiziell: Jadon Sancho ist zurück bei Borussia Dortmund. Der BVB leiht ihn für ein halbes Jahr von Manchester United aus. Unklar war bislang aber, ob mit oder ohne Kaufoption.

Sportdirektor Sebastian Kehl hat nun Klartext gesprochen – und damit gleichzeitig alle Fan-Hoffnungen sofort im Keim erstickt. Länger als ein halbes Jahr wird Jadon Sancho wohl nicht bei Borussia Dortmund bleiben.

Borussia Dortmund: Keine Kaufoption bei Sancho!

Die Freude bei den Fans von Borussia Dortmund ist riesig: Der „verlorene Sohn“ ist endlich wieder da. Dem BVB ist es gelungen, Jadon Sancho für ein halbes Jahr von Manchester United auszuleihen. Damit erfüllt der BVB seinen Fans einen Wunsch, doch langfristig müssen sie sich wohl wieder von Sancho verabschieden.

In einem Pressetalk der „Ruhrnachrichten“ stellte Sebastian Kehl jetzt klar: „Es ist eine reine Leihe. Ein Kauf ist in dieser Größenordnung für uns nicht möglich. Wir haben keine Kaufoption. Es ist eine reine Leihe bis zum Sommer.“ Kehl betonte: „Der BVB wird dann im Sommer nicht die erste Adresse sein. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, was er für einen Marktwert generiert, wenn er wieder funktioniert.“

Damit zerstört Kehl gleich zu Beginn der Sancho-Rückkehr alle Fan-Hoffnungen. Schon im Sommer heiß es für sie wieder Abschied nehmen. Sancho wird nicht über den 30. Juni hinaus bei Borussia Dortmund bleiben – das steht schon jetzt fest.

Sancho soll BVB helfen

Trotzdem erhofft sich Kehl einiges von dem Leihgeschäft. „Die Begeisterung war bei ihm spürbar, er wollte nur zu Borussia Dortmund. Ich bin überzeugt, dass er uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Der Junge hat richtig Bock“, so Kehl.

Schon am Donnerstagnachmittag (11. Januar) trainierte Sancho erstmals mit der Mannschaft. Am Samstag (13. Januar) könnte er gegen Darmstadt 98 bereits sein Comeback im BVB-Trikot feiern.