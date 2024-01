Borussia Dortmund in Sorge: Terzic verkündet bittere Sancho-News

Vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Heidenheim muss Borussia Dortmund bittere Nachrichten verkraften. Jadon Sancho droht erstmals seit seiner Rückkehr auszufallen. Das offenbarte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Mittwoch (31. Januar).

Ob Jadon Sancho überhaupt mit nach Heidenheim reisen wird, ließ Terzic noch offen. Zudem wird Borussia Dortmund wohl weiter auf Julian Brandt, Gregor Kobel und Marco Reus verzichten müssen.

Borussia Dortmund: Sancho-Ausfall droht

Gegen den SV Darmstadt feierte er sein Comeback im BVB-Trikot, wurde eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. Gegen den 1. FC Köln und den VfL Bochum durfte Jadon Sancho dann schon von Beginn an ran. Jetzt droht ihm aber erst einmal eine Pause.

Sancho hat die letzten zwei Tage nicht mittrainiert. „Jadon hat aktuell muskuläre Probleme im Adduktorenbereich, was nach seiner langen Pause nicht verwunderlich ist. Da werden wir kein allzu großes Risiko gehen und die Entwicklung in den nächsten beiden Tagen abwarten und kurzfristig entscheiden, ob er mit nach Heidenheim reist“, erklärte Terzic auf der Pressekonferenz am Mittwoch (31. Januar).

Brandt, Kobel & Reus fraglich

Das Trio Brandt, Reus und Kobel konnte ebenfalls noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Sie seien zwar auf dem Weg der Besserung, ob ein Einsatz am Freitag schon infrage kommt, ist noch unklar. Gute Nachrichten gibt’s dafür von Emre Can, Mats Hummels und Ramy Bensebaini haben ganz normal mittrainiert und stehen für das Spiel gegen Heidenheim zur Verfügung.

Bei Julian Ryerson und Karim Adeyemi reicht es noch nicht für eine Rückkehr, ebenso bei Felix Nmecha und Julian Duranville. Sebastien Haller ist derweil noch beim Afrika-Cup (Hier mehr dazu!).