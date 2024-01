Geht Borussia Dortmund leer aus? Heißer Transfer-Poker um Juwel

Wenn Top-Talente schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam machen, dann ist Borussia Dortmund stets unter den Interessenten dabei. So wechselten in der Vergangenheit auch schon mehrere Youngsters zu den Schwarzgelben. Bei dieser erfolgreichen Strategie wird es wohl weitergehen.

Das ist aktuell auch wieder der Fall. So soll Borussia Dortmund an einem Juwel interessiert sein, das derzeit in Deutschland für Furore sorgt. Allerdings ist der BVB da nicht alleine. Wer wohl den Zuschlag bekommen wird?

Borussia Dortmund: Mega-Konkurrenz um Top-Juwel

In der laufenden Zweitliga-Saison ist Can Uzun bislang die größte Überraschung. 19 Pflichtspiele absolvierte der Youngster für den 1. FC Nürnberg, erzielte dabei elf Tore und bereitete weitere drei Treffer vor. Kein Wunder also, dass der Offensivspieler zahlreiche Klubs auf den Plan gebracht hat – darunter auch Borussia Dortmund.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Bittere News – hat’s Kobel doch heftiger erwischt?

Zu den Schwarzgelben gesellen sich auch noch einige namhafte Klubs hinzu: Aus Deutschland sind es der FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Im Ausland ist die Liste deutlich länger. Inter Mailand, Newcastle United, Brighton, Fulham, FC Sevilla und FC Villarreal.

Zu den Transfergerüchten hatte Uzun bislang eine deutliche Meinung. „Ich bin schon bei einem großen Verein und sicherlich noch bis Sommer hier. Deswegen möchte ich mich auch hier auf diese Aufgabe konzentrieren. Ich weiß einfach, dass es nichts bringt, sich Gedanken darüber zu machen, von welchem Verein ich womöglich ein Angebot habe“, sagte der Youngster gegenüber der „Bild“.

Wer bekommt den Zuschlag?

Dennoch gilt ein Abgang im Sommer aus Nürnberg als wahrscheinlich. Der FCN soll laut „Sky“ zehn Millionen Euro für Uzun fordern. Ob Borussia Dortmund im Transferpoker um das Juwel den Zuschlag erhält? Neben einem möglichen Transfer gibt es aber auch noch eine andere Entscheidung, die wohl bald fallen könnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Uzun möchte nämlich zeitnah eine Entscheidung, für welche Nationalmannschaft er in Zukunft auflaufen möchte fällen. Derzeit kam er in den Junioren-Teams der Türkei zum Einsatz, der DFB bemüht sich aber um den 18-jährigen Nürnberger.