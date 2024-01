Borussia Dortmund: Bittere News – hat’s Kobel doch heftiger erwischt?

Im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum musste Borussia Dortmund auf seinen Stammkeeper Gregor Kobel verzichten. Der Schweizer fehlte nach Angaben des BVB „krankheitsbedingt“, konnte zuvor nicht trainieren.

Eine genauere Diagnose gab Borussia Dortmund zu Gregor Kobel allerdings nicht ab. Einem Bericht zufolge könnte der Keeper den Dortmunder aber wohl noch etwas länger fehlen. Sein Einsatz gegen den 1. FC Heidenheim soll fraglich sein.

Borussia Dortmund: Kobel, Brandt und Reus fehlen noch immer

„Sie konnten die letzten Tage krankheitsbedingt nicht trainieren“, sagte Trainer Edin Terzic am Freitag über Gregor Kobel und Julian Brandt. Es stehe „ein Fragezeichen“ hinter einem Einsatz am Wochenende. Kobel, Brandt und auch Marco Reus verpassten das Spiel gegen Bochum.

Sie sind krankheitsbedingt ausgefallen. Julian seit Anfang der vergangenen Woche, Gregor seit Mitte der Woche, Marco seit Freitag. Da werden wir von Tag zu Tag schauen und gehen davon aus, dass sie hoffentlich beim nächsten Spiel zur Verfügung stehen“, hatte Terzic noch am Sonntag (28. Januar) am Rande des Spiels gesagt. Als der BVB am Dienstagvormittag die Vorbereitung für das Spiel gegen den FC Heidenheim aufnahm, fehlte das Trio erneut.

Kobel-Ausfall gegen Heidenheim?

Schon am Freitag (2. Februar) trifft der BVB auf Heidenheim, die Zeit rennt. Mit jedem Tag wird ein Comeback unwahrscheinlich. Bei Gregor Kobel soll es laut einem Medienbericht sogar gar nicht erst infrage kommen.

Laut „Bild“ schlägt sich Kobel mit einer hartnäckigen Ohrenentzündung rum. Dass er sich davon bis Freitag schon vollständig erholt, gilt als unwahrscheinlich. Zumal auch kein dringender Bedarf besteht: Mit Alexander Meyer hat Borussia Dortmund einen sehr ordentlichen Ersatz.