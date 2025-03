Borussia Dortmund wendet sich an Jadon Sancho – Fans kriegen Schnappatmung

Die Social-Media-Abteilung von Borussia Dortmund dürfte genau gewusst haben, was sie damit auslöst. Immer wieder gratuliert der Verein auf „X“ und Co. auch ehemaligen Spielern des Vereins zum Geburtstag. So auch jetzt bei Jadon Sancho.

Der Ex-BVB-Star feierte am 25. März seinen 25. Geburtstag. Borussia Dortmund ließ es sich daher nicht nehmen, Glückwünsche in Richtung London zu schicken. Der Zeitpunkt des Ganzen sorgte bei den Fans gleich für Aufsehen.

Borussia Dortmund gratuliert Jadon Sancho

„25. Happy Birthday“, schrieben die Dortmunder auf ihrem offiziellen „X“-Account an ihren Ex-Spieler. Dazu gab es ein Bild Sanchos aus seinen BVB-Tagen im vergangenen Jahr. In Trainingsjacke, mit Schlauchschal und einem breiten Grinsen im Gesicht – so erinnern sich die Fans gerne an den Flügelflitzer zurück.

Kein Wunder: Sancho hat schon oft bewiesen, dass er nur dann sein volles Potenzial abrufen kann, wenn er glücklich ist. Bei Borussia Dortmund war er das immer, weshalb ihn alle in bester Erinnerung haben. Und er den Verein ebenso! Wie quasi an seinem Geburtstag herauskam, hat Jadon Sancho wohl eine Rückkehr zum BVB ins Auge gefasst (hier mehr dazu erfahren).

Fans verfallen sofort in Träumerein

Entsprechend fiel die Reaktion der Fans unter dem Geburtstagsgruß des BVB aus. Für sie ist angesichts des Timings der Gerüchte und der Gratulation quasi schon klar: Da ist etwas im Busch. Eine Rückkehr Sanchos, das ist mehr als deutlich, würde kaum jemand ablehnen.

„Als Geschenk kommt er zurück“, „Holt den Jungen jetzt nach Hause“, „BVB hätte ihn behalten sollen“ oder „Als Geschenk einen Vertrag“ sind nur wenige der zahlreichen Kommentare, die sich unter dem Post von Borussia Dortmund sammelten.

Ob ihr Wunsch erhört wird und der Engländer ein zweites Mal ins Ruhrgebiet zurückkehrt, muss die Zukunft zeigen. Klar ist: Beim BVB wird es einen Umbruch geben müssen. Und Sancho hat bewiesen, dass er eigentlich nur hier sein volles Potenzial abrufen kann.