Borussia Dortmund: Jetzt wird es völlig irre! BVB-Gerücht lässt Fans mit offenem Mund staunen

Trainer weg, doch die Sorgen rund um den angeschlagenen Bundesligisten Borussia Dortmund bleiben. Nachdem die BVB-Verantwortlichen Nuri Sahin nach der 1:2-Pleite gegen den FC Bologna gefeuert haben (wir berichteten), soll es auch Veränderungen im Kader geben. Ein irres Gerücht lässt die Fans derzeit staunen.

Schon als der Name Marcus Rashford in Verbindung mit Borussia Dortmund auftauchte, drehten die BVB-Anhänger komplett durch – und jetzt wird es (fast) noch irrer! Angeblich soll der nächste Star aus der Premier League im Anflug sein. Aber nicht nur die Dortmunder sollen Interesse an ihm haben.

Borussia Dortmund will in England zuschlagen – und bekommt Konkurrenz

Er lief bereits 39-mal für die englische Nationalmannschaft auf, kommt bei seinem aktuellen Klub Manchester City in dieser Saison bisher auf 21 Pflichtspiele und ein Tor. Die Rede ist von Jack Grealish! Wie das englische Boulevard-Blatt „The Sun“ berichtet, hat der BVB Interesse an dem 29-Jährigen, für den die Saison bisher alles andere als gut läuft. Seinen Stammplatz hat er längst verloren.

+++Borussia Dortmund: Nach Sahin-Aus – hinter den Kulissen brodelt es offenbar gewaltig+++

Dabei war er mit satten 117,5 Millionen einst der teuerste Engländer der Geschichte. Manchester City zahlte die hohe Ablöse an Aston Villa. Doch so tief wird aktuell wohl kein Verein für den Offensivspieler in die Tasche greifen. Interessenten für Jack Grealish gibt es jedoch einige – zum Beispiel Manchester United, Tottenham Hotspur und Newcastle United.

Mailand könnte dem BVB die Transfer-Phase so richtig vermiesen

Doch Borussia Dortmund bekommt bei einem möglichen Grealish-Transfer nicht nur Konkurrenz von der Insel. Auch AC Mailand soll Interesse an dem Engländer haben, wie „The Sun“ weiterhin erfahren haben will. Und auch bei einer Verpflichtung von Marcus Rashford könnten die Italiener den Schwarz-Gelben in die Quere kommen. AC Mailand soll nämlich ebenfalls um die Gunst des 27-jährigen Stürmers buhlen.