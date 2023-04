Borussia Dortmund hatte keine Verwendung mehr für ihn – jetzt sorgt er neben Haaland für Furore

Eigentlich ist Borussia Dortmund dafür bekannt, ein Auge für echte Juwele zu haben. Auf der ganzen Welt wird der BVB dafür bewundert. Beispiele von erfolgreichen Deals gibt es genügend. Erling Haaland, Jude Bellingham oder Jadon Sancho sind nur drei von vielen.

Doch bei einem Talent hat Borussia Dortmund die Geduld gefehlt. Die Rede ist von Ex-BVB-Juwel Alexander Isak, der für eine Rekordsumme im vergangenen Sommer in die Premier League wechselte. Dort sorgt er jetzt mit einem unglaublichen Assist für Aufsehen.

Borussia Dortmund wollte Isak nicht mehr

Er galt als großes Talent bei Borussia Dortmund. 8,6 Millionen Euro legte der BVB 2017 für den damals 17-Jährigen auf den Tisch. Ein Deal, der nicht so lief wie erhofft. Nach nur fünf Spielen suchte Isak 2019 das Weite. Nach Stationen bei Willem II Tilburg (Niederlande) und Real Sociedad San Sebastian (Spanien) zog es ihn für 70 Millionen Euro zu Newcastle United in die Premier League.

Dieser wahnsinnigen Ablösesumme wird der Ex-BVB-Star gerecht. Neben seiner Torjäger-Qualität sorgte er zuletzt beim 4:1-Sieg gegen den FC Everton für einen unfassbaren Geniestreich. In der 81. Minute tankte sich der zuvor eingewechselte Isak auf der linken Seite durch, startete ein Dribbling, wie ihn nur die Zocker auf der Playstation kennen.

Mit einer überragenden Ballführung nahm der Schwede Tempo auf und ließ seine zahlreichen Everton-Gegenspieler mit starken Körpertäuschungen keine Chance.

Isak-Vorlage sorgt für Aufsehen

Wenige Zentimeter von der Torauslinie entfernt kam dann der herausstürmende Everton-Torhüter Jordan Pickford auf den ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund zu, der dann aus spitzem Winkel das Auge für seinen Mitspieler Jacob Murphy hatte. Der Engländer musste aus kurzer Distanz nur noch das 4:1 erzielen.

Die ganze Mannschaft rannte auf Isak zu, der für diese starke Vorlage gefeiert wurde. Newcastle-Legende Alan Shearer zeigte sich auf Social Media begeistert. „Omg (Oh my God, Anm. d. Red.), was für ein Tor. Der Lauf von Isak war Wahnsinn, um Jacob Murphy in Szene zu setzen“, so der Premier-League-Rekordschütze. Auch England-Legende Michael Owen schwärmte vom Ex-BVB-Star: „Möglicherweise der beste Assist, den ich je von Isak gesehen hab.“

Neben der Vorlage hat Isak mit seinen zehn Saisontreffern einen großen Anteil daran, dass Newcastle United aktuell von der Champions League träumen darf. Derzeit sind Isak und Co. auf Platz drei und haben acht Punkte Vorsprung auf den Tabellen-5. Tottenham. Isak ist neben Erling Haaland der nächste ehemalige BVB-Stürmer, der in der Premier League aktuell brilliert. Der Norweger führt die Torschützenliste souverän an und hat gute Chancen, den Meistertitel zu holen.