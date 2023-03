Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Gündogan vor Wechsel? Jetzt spricht sein Berater Klartext

2016 verließ Ilkay Gündogan Borussia Dortmund und legte eine eindrucksvolle Karriere bei Manchester City hin. Der 32-Jährige zählt seit einigen Jahren zu den besten Spielern der Premier League und sammelt zahlreiche Titel.

Im kommenden Sommer könnte der frühere Spieler von Borussia Dortmund nun aber vor einer Veränderung stehen. Gündogans Vertrag bei Manchester City läuft am Saisonende aus, wo er in der nächsten Saison spielt, ist noch offen. Sogar eine BVB-Rückkehr ist ein Thema. Jetzt hat sich sein Berater geäußert.

Borussia Dortmund: Gündogan-Zukunft offen

Nach sieben Jahren im Trikot der „Skyblues“ könnte die Zeit von Ilkay Gündogan zu Ende gehen. Sein Arbeitspapier läuft in drei Monaten aus. Gerüchte über einen Wechsel zum FC Barcelona halten sich hartnäckig. Spanische Medien berichten sogar von einem bereits geschlossenen Vorvertrag mit den Katalanen. Demnach solle Gündogan im Sommer ablösefrei nach Spanien wechseln.

Entschieden ist die Zukunft von Gündogan allerdings noch nicht. „Es gibt definitiv noch keine Einigung mit einem anderen Klub“, erklärte jetzt sein Onkel und Agent Ilhan Gündogan der Zeitung „Guardian“.

Gündogan: Vater-Freuden und Champions-League-Kracher

Gündogan hat aktuell einen anderen Fokus. Vor zwei Wochen ist sein Sohn Kai zur Welt gekommen. Privat gibt es also zurzeit einige Aufgaben für den 32-Jährigen, aber auch sportlich geht es rund: Mit Manchester City stehen unter anderem das Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München und wichtige Spiele in der Premier League an.

„Jetzt befindet er sich in der entscheidenden Phase der Saison und konzentriert sich nur darauf. Wo Ilkay in der kommenden Saison spielen wird, ist noch immer offen“, betonte Berater Ilhan Gündogan. Bei Manchester City ist Ilkay Gündogan gesetzt, trägt seit dieser Saison die Kapitänsbinde. Star-Trainer Pep Guardiola würde den Mittelfeldstar gerne behalten, doch aktuell deutet vieles auf einen Wechsel hin.

Wohin Gündogan wechselt, ist aber noch nicht klar. Als heißester Kandidat gilt nach wie vor der FC Barcelona. Allerdings ist auch eine Rückkehr zu Borussia Dortmund immer wieder im Gespräch.