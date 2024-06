Borussia Dortmund: Wildes Gerücht! Schnappt der BVB bei einem Ex-Bundesliga-Star zu?

Borussia Dortmund kann sich nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid voll und ganz auf die neue Saison konzentrieren. Den BVB-Verantwortlichen könnte in der kommenden Sommertransferperiode eine Menge Arbeit bevorstehen.

Denn auf der Zu- und Abgangsseite könnte sich viel tun. Auf der Suche nach neuen Verstärkungen könnte die BVB-Wunschliste nun um einen Spieler erweitert worden sein – bei einem Mittelfeldspieler soll Borussia Dortmund ganz genau hinschauen!

Borussia Dortmund wohl an Gruev interessiert

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll sich der BVB mit Ilia Gruev beschäftigen. Der bulgarische Nationalspieler hat sich bei Leeds United in der zweiten Saisonhälfte in den Vordergrund gespielt und agierte als zentrale Schlüsselfigur auf der Sechserposition. Noch im vergangenen Sommer war der 24-Jährige für sechseinhalb Millionen Euro aus Bremen zum englischen Zweitligisten gewechselt.

BVB-Kaderplaner Sven Mislintat soll beim Aufstiegsspiel zwischen Leeds und Southampton, welches Gruevs Klub mit 0:1 verlor, sogar im Wembley-Stadion gewesen sein, um den Bulgaren persönlich zu beobachten. Das Interesse der Borussia scheint also schon jetzt relativ konkret zu sein.

Auch andere Klubs zeigen Interesse

Neben dem BVB zeigen auch andere Klubs Interesse am zentralen Mittelfeldspieler, die allerdings namentlich im Bericht nicht genannt werden. In Leeds steht Gruev noch bis 2027 unter Vertrag, für ihn wäre also eine Ablöse fällig. Diese sollte sich jedoch lediglich im hohen einstelligen Bereich bewegen. Eine Finanzierung des 24-Jährigen dürfte für die Dortmunder also kein Problem sein.

Beim BVB könnte Gruev zum ernsthaften Konkurrenten für Kapitän Emre Can werden. Der 30-Jährige zeigte in der abgelaufenen Saison immer mal wieder Unsicherheiten, weswegen er vor allem bei den Dortmunder Fans nicht immer unkritisch gesehen wird.