Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell – Maatsen-Entscheidung gefallen!

Bei Borussia Dortmund hat man gehofft, gebangt und gezittert. Der BVB hätte so gerne Ian Maatsen noch länger behalten. In der vergangenen Rückrunde wurde der Niederländer nämlich vom FC Chelsea ausgeliehen.

Doch finanziell war ein fester Transfer für Borussia Dortmund wohl nicht machbar. Um Maatsen ist jetzt nämlich eine Entscheidung gefallen. Er wird sich dem BVB nicht anschließen. Sein neuer Klub steht auch schon fest.

Borussia Dortmund: Maatsen-Wechsel offiziell

Für rund 45 Millionen Euro wechselt Ian Maatsen zu Aston Villa, das hat der Klub am Freitag (28. Juni) verkündet. Der Abschied von Borussia Dortmund ist also offiziell. Zu gerne hätte der BVB ihn fest verpflichtet. In der abgelaufenen Saison konnte er bei den Schwarzgelben in nur einer Halbserie überzeugen.

Maatsen, der aktuell mit den Niederlanden bei der Europameisterschaft ist, hat bei Aston Villa einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Nach dem erfolgreichen Medizincheck im EM-Quartier der niederländischen Nationalmannschaft, für die er noch auf seine ersten Turnierminuten wartet, vermeldete Aston Villa die Verpflichtung, die sich bereits angebahnt hatte.

Während er beim FC Chelsea wohl keine Chance auf Einsätze hätte, darf er sich unter Villa-Trainer Unai Emery auf die Champions League freuen. Dort könnte es also auch zu einem schnellen Wiedersehen mit dem BVB kommen.

Bitterer Abschied steht fest

Der Abschied trifft Borussia Dortmund sehr. Nun muss der BVB einen Ersatz für den Linksverteidiger finden. Gerüchte und Spekulationen gibt es bereits seit mehreren Wochen. Es werden immer wieder Spieler mit den Schwarzgelben in Verbindung gebracht.

Ein Wunschspieler von Neu-BVB-Coach Nuri Sahin ist Ferdi Kadioglu. Der türkische Nationalspieler ist allerdings wohl zu teuer für die Dortmunder. Mehr als 30 Millionen Euro verlangt sein Klub Fenerbahce.

Der BVB muss sich also weiterhin umschauen, um einen guten Ersatz zu finden. Ramy Bensebaini, der im vergangenen Sommer verpflichtet und für die Position vorgesehen wurde, enttäuschte bislang auf ganzer Linie.