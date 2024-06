Borussia Dortmund macht ernst: Kontakt zu EM-Star aufgenommen

Aktuell schaut die Fußball-Welt gespannt nach Deutschland zur EM 2024. Doch auch für die Vereine läuft gerade eine heiße Phase. Wer geht, wer bleibt? Die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund tüfteln derzeit eifrig am Kader für die neue Saison – und sollen dabei einen EM-Star im Visier haben.

Natürlich werfen auch die Trainer, Scouts und Sportdirektoren der Klubs einen akribischen Blick auf die EM 2024. Dabei ist ER den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund um Sebastian Kehl und Co. ins Auge gestochen: Ferdi Kadioglu! Er soll die Alternative für Ian Maatsen werden.

Borussia Dortmund kann Maatsen nicht bezahlen

Maatsen war in der Rückrunde vom FC Chelsea an den BVB ausgeliehen. Doch mit einer festen Verpflichtung klappt es wohl nicht. Der Grund: Zu teuer! Jetzt sind die Dortmunder auf der Suche nach einer Alternative zu Maatsen, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Der heißeste Kandidat dafür ist Kadioglu.

Der 24-Jährige steht beim türkischen Top-Klub Fenerbahce Istanbul unter Vertrag – und spielt aktuell mit der Türkei um die Europameisterschaft. Der Nationalspieler sorgte im Gruppenspiel gegen Georgien (3:1) für ordentlich Aufsehen. An einem von zwei Traumtoren war Kadioglu maßgeblich beteiligt.

Borussia Dortmund hat sogar schon den Kontakt aufgenommen

Über die linke Seite ließ er kaum etwas zu und auch in der Offensive brachte er sich immer wieder auffällig mit ein. Und solch eine starke Leistung entgeht natürlich auch Sebastian Kehl, Lars Ricken und Co. nicht. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ soll der Türke aber nicht erst seit dem Georgien-Spiel auf der BVB-Wunschliste stehen. Spätestens seit der Maatsen-Abfuhr ist er aber jetzt ein heiß gehandelter Kandidat. Es soll sogar schon Kontakt mit ihm aufgenommen worden sein.

Sein Vertrag bei Fenerbahce läuft noch bis 2026. Kadioglus Marktwert beläuft sich auf rund 21 Millionen Euro. In der gerade abgelaufenen Saison kommt er auf insgesamt 51 Einsätze, gehört in Istanbul also zu den unumstrittenen Stammspielern. Insgesamt gelangen ihm dabei drei Tore und fünf Vorlagen. BVB-Fans werden den Türken bei der EM jetzt also noch genauer unter die Lupe nehmen.